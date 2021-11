Abnehmen leichtgemacht! Aber wie?

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Abnehmen ohne zu hungern

Verringern und Vermehren von Bauchfett

Du hast dein Gewicht in der Hand

Bist du neugierig geworden und möchtest mehr erfahren?

Jedermann kennt doch bestimmt dieses Gefühl, wenn man vor dem Spiegel steht und unzufrieden ist. Einem wird zwar gesagt, dass Schönheit von innen kommt und man sich lediglich mit sich selbst wohlfühlen muss, jedoch entdeckt jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, manchmal etwas im Spiegel, dass er gerne ändern würde. Aber anstatt sich zu Tode zu hungern und Sport zu machen, bis man umfällt, um abzunehmen und somit seine Traumfigur zu erreichen, suchen wir immer wieder nach einer Alternative, mit der man trotzdem effektiv abnehmen kann. Dieses Buch verfolgt afrikanische Traditionen, die genau diese Möglichkeit zum Abnehmen bieten.Dieser Ratgeber zeigt außerdem Wege auf, wie man mit verschiedenen Lebensmitteln sein Bauchfett verringern und somit abnehmen kann. So handelt es sich hierbei zum Beispiel um die altbekannten Lebensmittel: Zwiebel, Banane und Fleisch. Aber auch eher unbekannte Lebensmittel wie, Moringa, Djansang und Bitacola verhelfen uns zu einer Verringerung des Bauchfetts und somit zum Abnehmen.Aber natürlich existieren auch Lebensmittel, die genau das Gegenteil bewirken und um die wir in Zukunft wohl besser einen großen Bogen machen sollten. Auch diese sind im Buch genannt.Jeder von uns kennt ihn, und auch ein jeder hasst ihn; unseren inneren Schweinehund. Es gibt immer solche Momente in denen man denkt, jetzt könnte ich Sport machen, um etwas für meine Gesundheit zu tun, und abzunehmen, aber irgend ein innerer Mangel an Motivation, hält einen zurück und man futtert sich weiter den altbekannten Rettungsring an. In der Vergangenheit war unserer innerer Schweinehund ein Hindernis, das es zu überwinden galt, auf dem Weg zur Traumfigur. Nun steht einem nichts mehr im Weg, denn mit den richtigen Lebensmitteln, hat man quasi die Möglichkeit, sich seinen Bauch zu designen, da ist der Sport nebensächlich.Das Buchvon Tabou B. B. Braun wird dir helfen, dein Ziel vom Traumbody zu erreichen, ganz ohne Hungern und Diät!Erhältlich bei:… und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.