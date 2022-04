Zensur und Tabu: “Meinungsfreiheit” heute

Welche Themen sind Tabu?

Warum existieren Zensur und Tabus?

Warum wird über Zensur geschwiegen?

DIE FABRIKEN DER SOZIALEN VOLLIDIOTEN

VOM HOMOSAPIENS ZUM HOMOSTUPID – dumm, dümmer, am dümmsten – der moderne Mensch

Homosexualität, Religion, Krankheiten, besonders psychische, werden in den heutigen Medien so gut wie gar nicht präsentiert und sind Zensur. Es gibt stets zu jedem Tabu die kleinen Nischen, aber in den Mainstreammedien, wo nach wie vor die meisten Menschen ihre Informationen herholen. Deshalb gibt es zu jedem Thema eine eigene Nische, verfällt in den meisten Köpfen die Existenz dieses Themas.Tabus entstehen aufgrund von gesellschaftlich und kulturell bedingter Normen und Sitten, die irgendwann in der Geschichte entstanden sind. Blickt man in andere Epochen, findet man dementsprechend auch andere Tabuthemen.Unsere moderne Zeit mit Social Media und der großgeschriebenen DIVERSITY erlaubt es uns zwar, die Existenz eines Tabu ein wenig zu verringern, aber dennoch entwickelt sich bei jedem eine "Bubble" – es tauchen nur noch Informationen auf, die man bereits kennt. Selten hat man die Möglichkeit, in andere Themen hineinzuschnuppern, wodurch bereits existente Tabus nur noch verstärkt werden. Die Gefahr von einseitigem Informationskonsum steigt dementsprechend stark an, die Diversity sinkt.Weil Menschen sich nicht weiterentwickeln. Zensur und Tabus wird es immer geben, und daran wird sich auch nichts ändern. Menschen sehen nur ihren geradlinigen, einseitigen Weg vor sich, was dazu führt, dass viele Dinge stigmatisiert werden, wie psychische Krankheiten oder Homosexualität, die in das Weltbild des 20. Jahrhunderts, was leider noch immer sehr präsent ist, nicht passen.