Was sind Coronaviren?/Spruch des Tages 14. September 2020

Coronaviren sind eine Familie von RNA-Viren, die bei Tieren oder Menschen Krankheiten verursachen können.Fast jeder ist auf mildere Formen von Coronaviren gestoßen, von denen vier Stämme etwa ein Fünftel der Erkältungsfälle verursachen. Zudem verursachen andere Arten Krankheiten, die in bestimmten Tierpopulationen vorkommen. Bis vor weniger als zwei Jahrzehnten verursachten alle bekannten Arten, die den Menschen befallen, Krankheiten, die sehr mild waren. Deshalb beschäftigten sich Forscher wenig damit.Coronavirus-Infektionen sind häufig bei Tieren und Menschen. Außerdem können einige Coronavirus-Stämme zwischen Tieren und Menschen übertragen werden.Erst 2003, als man den Erreger des SARS-Ausbruchs in China als Coronavirus identifizierte, interessierten sich Menschen und Forscher dafür.2012 brach eine Andere Krankheit aus, die ein Virus verursacht hat, das wahrscheinlich von Kamelen auf Menschen übergesprungen war. Man nannte die Krankheit MERS. Diese Krankheit hat bisher 858 Menschen getötet, hauptsächlich in Saudi-Arabien, was ungefähr 34 Prozent der Infizierten entspricht.Dies ist das dritte hoch krankheitserregende Coronavirus, das in den letzten zwei Jahrzehnten aufgetreten ist und den Menschen betrifft.Der Hauptunterschied zwischen Coronaviren, die eine Erkältung verursachen, und anderen, die eine schwere Krankheit verursachen, besteht darin, dass erstere hauptsächlich die oberen Atemwege befallen. Letztere, die eine schwere Krankheit verursachen können, infizieren die unteren Atemwege und führen manchmal zur Lungenentzündung.Der Virus wird als Coronavirus bezeichnet, weil das Viruspartikel eine „Krone" (Corona) aufweist.Viren tun im Grunde alle dasselbe: Sie dringen in eine Zelle ein und kooptieren einige ihrer Komponenten, um viele Kopien von sich selbst zu erstellen, die dann andere Zellen infizieren.