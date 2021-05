Sinkende Inzidenz-Zahlen: Kann Deutschland bald aufatmen? – Spruch des Tages 31.05.

Bereits seit über einem Jahr kämpft Deutschland mit dem Corona-Virus. Das anfangs noch charmante Homeoffice hängt nun vielen zum Hals raus. Vor allem nach dem Kulturellen sehnen sich die Menschen von Tag zu Tag mehr. Insbesondere das gute Wetter verschlägt viele Deutsche an die frische Luft, wo sie, abgesehen von einigen Ausnahmen, vor geschlossenen Türen stehen und sich dann aber wiederum im Park durch die Menschenmengen drängeln müssen.Die große Frage, die sich jeder stellt: Wann kann das Leben wieder seinen Gang nehmen? Wann kommen die ersten Lockerungen?Es gibt einige Bundesländer, die bereits einen ersten Schritt in das gewohnte Leben tätigen konnten. So haben Berliner beispielsweise die Möglichkeit die Außengastronomie zu nutzen–allerdings unter der Bedingung, dass die Besucher einen entsprechenden negativen Corona-Test vorweisen können.weiter geht es hier.