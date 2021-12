Corona: Viele Widersprüche in Politik und Wissenschaft verunsichern die Menschen. Was kannst Du tun?

Stark steigende Infektionen trotz zunehmendem Ausschluss der Ungeimpften aus dem Alltag

Die Hoffnung auf die Impfwirkung macht viele Menschen blind

Logische Entscheidungen dauern zu lange

Warum schreiben wir diesen Artikel? Weil es uns wichtig ist, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, sondern wir wieder zu unserem „normalen“ Leben zurückkehren können, und dass es auf diesem Weg möglichst wenige weitere Opfer der Pandemie geben wird!Alleine in unserem Verlagsumfeld gibt es mittlerweile mehrere 2- und 3-fach Geimpfte, die schwer erkrankt im Krankenhaus liegen. Oder die bei ihrer Antikörperbestimmung festgestellt haben, dass sie trotz Impfungen kaum (noch) Schutz haben.Auch in den Schulen werden immer mehr Vollgeimpfte infiziert und erkranken. Anlass für diesen Artikel sind auch neun infizierte vollgeimpfte SchülerInnen einer Klasse in dieser Woche in einer Darmstädter Schule. Auf Partys und Veranstaltungen mit lauter Geimpften gibt es immer wieder viele Infektionen, die sich dann explosionsartig weiterverbreiten. So wie diese Woche wieder in Hamburg; weil Gäste und Publikum weiterhin ungetestet Zutritt haben, obwohl sie ohne ihr Wissen den Impfschutz längst verloren haben.Obwohl durch die immer stärkeren Beschränkungen für Ungeimpfte immer weniger von ihnen am gesellschaftlichen Alltag teilnehmen können, steigen die Zahlen ungehemmt weiter. Da die Ämter mit den Fallzahlen nicht mehr hinterherkommen, ist die Dunkelziffer der Infektionszahlen sicherlich noch weitaus höher!Die Entscheidungen für immer mehr Druck auf Ungeimpfte und das Fordern einer Impfpflicht ist unlogisch und inkonsequent. Das wird zunehmend klar. Lauthals, ohne tatsächliches Wissen, wurde während der Sommermonate von PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen der große Schutz der Impfungen kommuniziert und hat sich in den Köpfen festgesetzt. Auch, weil er mit großer Hoffnung verbunden war. Dies stellt sich nun als Trugschluss heraus. Die Tatsache, dass die Impfstoffe viel kürzer und weniger umfangreich Schutz bieten, als angenommen, kommt bei vielen Geimpften nur sehr langsam an. Weil sie durch diese neue Wirklichkeit ihre Privilegien wieder verlieren.Dieser gefährliche Trugschluss und das unvorsichtige Verhalten vieler Geimpfter wird nun für alle gefährlich, denn das Virus breitet sich dadurch ständig weiter aus, obwohl den Ungeimpften kaum noch eine Teilnahme am Alltag möglich ist.Es mag Gründe für eine Impfung geben und es mag Gründe gegen eine Impfung geben. Die Impfung gibt vielen Menschen sicherlich für eine gewisse Zeit einen größeren Schutz. Aber vielen auch nicht bzw. lässt schnell nach, ohne dass wir einen Überblick darüber haben, wann der Schutz nachlässt. Denn das Virus wirkt sich bei jedem Menschen anders auf das Immunsystem aus. Viele haben keine oder kaum Impf-Nebenwirkungen, andere schon und teilweise schwere oder sehr unangenehme, die bisher nicht mehr weggehen. Und das häufiger, als in den offiziellen Zahlen dokumentiert wird. Deshalb sollte auch jeder selbst über seinen Körper entscheiden können.Aber eines wird bei aller Argumentation für die Chancen der Pandemiebeseitigung durch eine Impfung immer klarer: Die Maßnahmen, die uns bisher durch die Pandemiewellen gebracht haben, wie z.B. Masken- und Abstandspflicht, Kontaktreduzierungen und vor allem TESTS, sind unerlässlich und viel nötiger als die Impfung und wären JETZT konsequent FÜR ALLE!Die Testpflicht für Geimpfte dauert viel zu lange und wird so viele weitere Erkrankungen und Opfer fordern! Kann sich das die Politik und die Gesellschaft leisten?VIEL EMOTIONEN – WENIG VERSTAND: Dantse Dantse hat bereits 2020 in seinem Buchviele Maßnahmen beleuchtet und Entwicklungen beschrieben, die nun tatsächlich eintreten.Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann erfahre hier mehr und kaufe sein Buch jetzt hier:Außerdem gibt es viele weitere Bücher in unserem Verlag über Ernährung, die das Immunsystem stärkt und so ganz sicher den Schutz vor Infektionen erhöht.Schau dich um in unserem Verlagsprogramm auf indayi.de