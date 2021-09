Bundestagswahlen und Corona //Spruch des Tages 15.09.21

Wie laufen die Wahlen während einer Pandemie ab?



Bedarf Briefwahl zur Bundestagswahl nimmt zu

Seine Stimme nutzen

Jede Partei wirbt für sich und möchte die höchste Anzahl an Stimmen erreichen und um in den Bundestag zu ziehen. Die Wahlprogramme der Parteien stehen fest und wurden vorgestellt. Jeder Politiker wirbt für sich und möchte die Herzen der Bürger auf sich ziehen. Natürlich ist das ein sehr wichtiges Thema. Das Land hat sich sehr verändert. Man muss die letzten Jahre noch einmal für sich reflektieren. Es sind viele Dinge passiert. Zu einem ist die Corona-Pandemie zu erwähnen, die weltweit für einen großen Schaden gesorgt hat und immer noch dabei ist.Die Bundestagswahlen laufen ganz normal ab. Natürlich ist ein Hygienekonzept vorbereitet. An dieses wird sich gehalten. Ebenso ist es möglich, wie die letzten Jahre auch, die Briefwahl zu beantragen. Die Briefwahl kann man Online auf den meisten Gemeinde Webseiten beantragen. Meistens geht das einen Monat vorher los. Man kann auch im Rathaus/ Bürgerhaus anrufen und danach fragen. Diese Briefwahl wird einem dann per Post zugeschickt und man hat die Möglichkeit seine Stimme zuhause anzukreuzen und dann per Post zurück zu schicken.Der Anstieg der Briefwahl zu den Bundestagswahlen hat dieses Jahr zugenommen. Viele Bürger scheinen sich die Wahl wichtig zu nehmen und haben die Briefwahl beantragt. Es scheint einen Andrang zur Änderung zu geben. Wie diese Änderung aussehen wird, wird sich in den Wahlergebnissen zeigen.Viele Menschen möchten mir Politik auch nichts zutun haben, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht verstanden oder werden nicht vertreten. Wichtig ist, sich die Parteien genau anzuschauen und sich darüber zu informieren, für was die verschiedenen Parteien stehen. Die Bundestagswahlen gehen uns alle etwas an. Wenn man die Möglichkeit hat zu wählen, sollte man diese als Privileg nutzen und dies auch tun. Das Land kann sich nur dann ändern, wenn sich eine Stimme erhebt. Und das ist die Stimme der BürgernDazu ein passendes Zitat aus dem Internet:„Wie soll einer alleine die Welt verändern?…. fragt sich die halbe Menschheit"