Yams, Yamswurzel, Yamspflanze - das kann sie

Beschreibung:YamswurzelDie Schale der Yamswurzel ist braun und das Innere gelb oder weiß. Sie wächst in tropischen Ländern. Ihre Wurzel wird geschält, in verschiedenen Formen und Variationen gekocht oder frittiert und als Beilage zu unterschiedlichen Saucen gegessen (man kann beispielsweise die Sauce DIFO (Dantse Immun Forte) dazu reichen).Die Yamswurzel ähnelt ein bisschen der Süßkartoffel.Funktion der Pflanze:YamswurzelDie Yamswurzel, eine große Wurzel der Yamspflanze, ist fettarm, enthält Vitamin B 12, also besonders wichtig für Vegetarier*innen und vor allem für Veganer*innen, und ziemlich viel Vitamin C, Alkaloide, Tannine und Sapogenine wie Diosgenin (Antioxidans), das auch in der Pharmaindustrie gerne benutzt wird. Versuche an Tieren haben gezeigt, dass das Antioxidans Diosgenin auf das Entzündungssystem wirkt, wirksam und hilfreich gegen Mikroben und Viren ist und den Cholesterinspiegel senkt.Die Yamswurzel ist ein Anti-Krebs-Mittel in der Naturmedizin (Afrikas) (Versuche an Tieren haben deutlich gemacht, dass Yams zur Hemmung des Zellwachstums von Dickdarm- und Brustkrebszellen beiträgt) und hilft unter anderem gegen Knochenschwund, Osteoporose, Muskelschmerzen, Thrombose, Gelenkentzündungen, rheumatische Beschwerden, Diabetes, bei Wechseljahrbeschwerden, gegen psychische Krankheiten wie Depressionen, Stress und viele weitere Probleme, Beschwerden und Erkrankungen.Last but not least steigert sie die Libido.Warum ist dieses Produkt wichtig?Welches Problem der Menschen und Umwelt löst das Produkt?Wie verbessert dieses Produkt das Leben?Yams, Yamspflanze, YamswurzelDie Yamspflanze als auch -Wurzel ist sehr gesund und multifunktional gegen Erkrankungen wirksam. Sie ist Teil der afrikanischen Heiltradition, Heilernährung sowie Heilmedizin und hilft gegen Krebs, Wechseljahrbeschwerden, Thrombose, Knochenschwund, Osteoporose, Depressionen, Stress, rheumatische Beschwerden, Gelenkentzündungen und senkt den Cholesterinspiegel. Auf diese Weise verbessert sie das Leben der Menschen, da sie zur Erhaltung der Gesundheit beiträgt.Wie verträglich ist das Produkt für die Umwelt und die Gesundheit?Gibt es Risiken?Die Yamswurzel ist sehr umweltverträglich, da sie ein Naturprodukt, ein gesundes Lebensmittel, ist. Sie ist sehr gesund, hilft unter anderem gegen Krebs und beugt diesem vor. Es gibt keinerlei Risiken.