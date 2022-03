Indayi Edition – Ein afrikanisch inspirierter Verlag

Ratgeber über Gesundheit und Abnehmen

Familien-Ratgeber

Romane und Ratgeber über Liebe, Sexualität, Mord



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wir, der indayi edition Verlag, möchten unkonventionelle Literatur fördern. Alles was den Menschen helfen kann, wird bei uns veröffentlicht, auch wenn es gerade kein Trendthema ist, oder sogar tabuisiert wird. Außerdem liegt uns Literatur von Menschen mit Migrationshintergrund am Herzen – deren Erfahrungsberichte, Romane, Erzählungen, Rezepte, der Blick auf die Gesellschaft, auf aktuelle Fragen, auf „die Deutschen“, der Humor und deren Kultur. Unser Ziel ist es, Bücher herauszugeben, die der Verständigung zwischen den Kulturen dienen und die die Menschen dazu bringen, die Welt und sich selbst besser zu verstehen. Gute, unkonventionelle Bücher, die dem Mainstream nicht entsprechen, die aber Themen haben, die der Gesellschaft helfen.Aus diesem Grund bietet Indayi Edition vielfältige Genres an. Hier findet man alles, was das Herz begehrt.von Dantse Dantsesowievon Dantse Dantsesowievon Dantse DantseFalls du noch mehr über den Hintergrund des Gründers erfahren möchtest, empfehlen wir folgend Videos sowie viele weitere auf unserem YouTube-Kanal!