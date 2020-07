Essgewohnheiten bestimmen über unsere Gesundheit/ Spruch des Tages 06. Juli 2020

Essgewohnheiten sind zum Beispiel:

Essgewohnheiten ändern

die Hauptmahlzeiten einnimmst

Nebenmahlzeiten zu dir nimmst

isst und trinkst, weil du wirklich Hunger oder Durst hast

Essen zu dir nimmst, weil andere essen oder weil es Mittag ist usw.

isst und trinkst, weil du einfach Lust hast

aus Frust oder aus Langeweile isst und trinkst

irgendetwas zu dir nimmst (Obst, Salat, Fleisch, Gemüse, Dessert, Milch und Getreideprodukte)

Alkohol, Saft, Limonade, Wasser usw. trinkst

etwas Warmes isst

Fertiggerichte zu dir nimmst

Süßigkeiten, Nüsse, Kleinigkeiten isst

direkt vor dem Fernseher sitzend isst

stehend isst

Markiere die Punkte unter 4.,

die du einfach weglassen kannst, ohne dass du dafür etwas tun musst

die du nicht so einfach weglassen kannst, für die du Hilfe brauchst

bei denen du dir selbst sagst: „Diese Dinge hier brauche ich nicht, sie sind nicht nötig“

Markiere, wann du nur isst, weil du wirklich Hunger hast

Mache nun eine weitere Liste mit gesunden Lebensmitteln und eine mit ungesunden Lebensmitteln aus deiner Essgewohnheitstabelle

Angesichts dieser Erkenntnisse erstelle eine neue Essgewohnheitsliste, von der du glaubst, sie würde dir guttun, damit du dich GESUND ernährst und von der du glaubst, du könntest sie einfach befolgen, ohne dich sehr anzustrengen

Angesichts dieser Erkenntnisse erstelle noch eine neue Essgewohnheitsliste, von der du glaubst, sie würde dir noch besser tun, du würdest noch GESÜNDER sein, du würdest noch schneller zu deinem Wunschgewicht kommen, aber du müsstest dich dafür sehr anstrengen, weil du auf vieles verzichten müsstest

Stelle aus diesen beiden Listen deine Wunsch-Essgewohnheitsliste zusammen: Eine mit festen Mahlzeiten und eine mit flexiblen Mahlzeiten. Suche dir aus, was am besten zu dir passt.

Manche haben feste Essgewohnheiten und manche nicht. Manche haben gute Essgewohnheiten und andere schlechte.Essen zu geregelten Zeiten und nicht zu oft zwischendurch, wenn dann etwas Gesundes. Nach dem Abendessen wird nichts mehr gegessen.Ständiges Essen zwischendurch und ungesunde Mahlzeiten, auch noch spät abends.Ganz allgemein ist es so, dass derjenige (Person 2 zum Beispiel), der Kilos verlieren will, weiß, dass er seine Essgewohnheit ändern muss. Aber wie er das tun muss, weiß er oft nicht.Hier werden dir tolle Tipps gegeben, die dir helfen werden, ganz einfach deine Essgewohnheit zu ändern bzw. zu erweitern oder anzupassen, damit du glücklich und gesund abnimmst und dein Bauchfett verlierst.1. Erstelle eine Tabelle mit einer Liste deiner Essgewohnheiten in einer WocheSchreibe detailliert auf: Wie, was, welche Mengen an Nahrungsmitteln du zu dir nimmst2. Notiere in dieser Tabelle die Zeiten, wann du3. Notiere, wie lang die Pausen zwischen den Mahlzeiten sindNun hast du einen guten Gesamteindruck von deinen Essgewohnheiten.4. Identifiziere die Gründe und Faktoren, die dazu führen, dass du diese Essgewohnheit hast und schreibe sie auf5. Streiche alle Punkte und Zeiten, die du unter Punkt 4 aufgelistet hastDu wirst stolz auf dich sein und du wirst sehen, dass es einfach sein wird, eine Essgewohnheit zu ändern, ohne am Ende kämpfen zu müssen.