Alkoholsucht, sexueller Missbrauch – Tabuthemen abseits des Mainstreams

Alkoholsucht, sexueller Missbrauch und psychische Erkrankung – Themen, über die kaum jemand spricht.

Versuch eines Neuanfangs

Niedergeschmettert, depressiv und allein gelassen.

Das Geheimnis hinter der Alkoholsucht:

Eine vergessene, verdrängte und grausame Kindheitserinnerung.

Eine Geschichte, die Betroffenen Mut macht und eine Geschichte, die Außenstehenden einen neuen Blickwinkel verleiht.

Schlimme Kindheitserlebnisse verfolgen Benjamin bis ins Erwachsenenalter. All das macht es ihm unmöglich, ein selbstständiges und geregeltes Leben zu führen. Begleitet von seiner grausamen Kindheit und geplagt von Depressionen trifft er eine Entscheidung.Für eine verheiratete Frau, seine erste große Liebe, zieht er um und ist bereit für einen Neuanfang. Weg von seinen Eltern, weg von seiner Schwester, doch der Schatten seiner Vergangenheit begleitet ihn, ohne dass er es ahnt.Benjamin gelingt es nicht, ein geregeltes Leben zu führen. Zu groß ist seine Alkoholsucht. Ständig auf der Suche nach Anerkennung und Liebe, verliert er sich in der Vorstellung, mit seiner Freundin ein neues Leben zu beginnen. Doch er scheitert und steht am Abgrund seines Lebens.Die Alkoholsucht und die Einsamkeit bestimmen seinen Alltag. Der Hass auf seine Eltern, besonders auf seine Mutter, flammt immer wieder in ihm auf. Doch der Grund dafür ist ihm nicht bewusst. Woher kommen die Depressionen, der Drang zum Alkohol, das Bedürfnis, alles für einen Augenblick vergessen zu wollen und der Wunsch in eine andere Welt einzutauchen?Immer wieder tauchen verschwommene Erinnerungen auf, hierin muss die Ursache all seiner Leiden liegen. Mit der Zeit gewinnen die Flashbacks an Farbe und werden immer klarer, bis sich das Bild plötzlich zusammensetzt…Die authentischen Einblicke in Benjamins Gefühlswelt, machen die Reise zu einem besonderen Erlebnis. Die Reise von Benjamin, die Reise eines jungen Mannes, der während des ständigen Kampfes gegen seine grausame Kindheit, gegen die Erinnerungen an den Missbrauch und gegen den Alkohol, an Grenzen stößt und letzten Endes über sich hinauswächst.Die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte gibt durch die authentischen Schilderungen des Protagonisten, einen schonungslosen Einblick in das Leben mit Alkoholsucht und die Gefühlswelt des Protagonisten.Elias J. Connor studierte an der Fachhochschule Düsseldorf Soziale Arbeit. Dort sammelte er sehr viele Erfahrungen, die er besonders in seinen Sozialdramen verarbeiten konnte. Die Drama-Serie HINTER UNSEREM HORIZONT zählt zu seinen wichtigsten und persönlichsten Werken.