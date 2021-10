Trainierst du dein Gedächtnis oft genug? // Spruch des Tages 13.10.2021

Wie regelmäßig und wieso sollte man sein Gedächtnis trainieren?

Wie kann man sein Gedächtnis trainieren?

Übung ist wichtig für dein Gedächtnis! Wer regelmäßig Gehirntraining betreibt, wird bereits nach kurzer Zeit einen Erfolg in Beruf und Alltag bemerken. Können Sie sich öfter mal etwas „nicht merken", fühlen sich vergesslich und zweifeln an Ihrer Konzentration? Ein Gedächtnistraining ist nicht nur für Senioren und im Trend, sondern in jedem Alter und zu jeder Zeit sehr hilfreich. Schon ein tägliches Training von nur drei Minuten verhilft Ihnen zu einer besseren Konzentrationsfähigkeit, Fehlervermeidung und Stressbewältigung – und das langfristig.01. Verbalisieren Sie visuelle Informationen. Und umgekehrt: Visualisieren Sie verbale Informationen. Das Lernen und Behalten fällt umso leichter, je mehr Sinne an der Informationsverarbeitung beteiligt sind.02. Sie können Informationen auch dadurch besser im Gedächtnis behalten, dass Sie sie nach einer eigenen Logik ordnen. Was gut strukturiert ist, bleibt länger im Gedächtnis.03. Auch lautes Vorlesen bzw. Aufsagen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen „hängenbleiben".04. Üben Sie sich im aktiven Zuhören. Verfolgen Sie nicht nur die Worte Ihres Gesprächspartners, sondern beachten Sie auch die Körpersprache. Paraphrasieren Sie die gewonnenen Informationen gedanklich und bewerten Sie sie.05. Machen Sie sich Notizen. Bringen Sie zu Papier, was Sie sich merken wollen. Sobald Sie etwas aufschreiben, bringen Sie es sich gleichsam näher. Schon allein die Entscheidung über Inhalt und Wortwahl setzt einen komplexen Prozess in Gang. Informationen brennen sich so tiefer ins Gedächtnis ein.06. Auch Wiederholung ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um die Merkfähigkeit geht. Damit Informationen nicht verlorengehen, sollten Sie sie sich regelmäßig ganz bewusst in Erinnerung rufen, indem Sie sie gedanklich wiederholen oder noch einmal lesen. Durch Wiederholungen werden die synaptischen Verbindungen im Gehirn stabiler. Sie erlauben einen schnelleren Zugriff auf gespeicherte Informationen.