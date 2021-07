Situationen blitzschnell erkennen und einschätzen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das Buch der Erkenntnisse und vom Einschätzen von Situationen: Ich kenne deine Geheimnisse, denn du redest, auch wenn du nichts sagst!Frühwarnsystem: Wie erkennst du Energievampire und Energieräuber?Stärke deine Menschenkenntnis und dein Bauchgefühl, um Situationen blitzschnell zu erkennen und Handlungen vorauszuplanen – im Privaten wie im Beruflichen.Du willst wissen, ob:Dein Partner dich betrügt?Was jemand über dich denkt und gegen dich vorhat?Wie es deiner Kollegin geht und wie es um ihre Psyche steht?Eine Frau sexuell frustriert ist?Mit wem dein Freund dich betrügt?Dich jemand sabotiert und manipuliert?Dies und vieles Weitere kannst du in diesem Buch selbst lernen! All das hilft dir schnell zu reagieren, passende Lösungen zu finden, Fehler zu korrigieren und Dich in Situationen angemessen zu verhalten.Das beste System zur (Selbst-)spionage ist das Entschlüsseln von Körpersignalen. Diese Signale, die unbewusst von uns gesendet werden, können genauestens vorhersagen, wie die Lage in und um uns ist. Sogar manipulierendes Verhalten, das dich verwirren soll, kannst du so erkennen.Auch wenn wir nicht sprechen, reden wir viel. Unsere Körpermerkmale, unser Körperbefinden, unsere Körpersprache und unsere Gefühle verraten fast alles. Der Körper redet, redet immer, auch wenn wir schlafen. Mit dem Begriff Körper meine ich immer Leib und Seele.…meinte sie, das könne man nicht wissen, es sei denn, man messe die Temperatur. Äußerliche Merkmale gäbe es nicht. Als ich ihr sagte, dass ich, wäre ich ihr Freund, dies erkennen könnte, lachte sie mich aus. So reagierten auch viele andere, Männer wie Frauen. Fachleute sind ebenfalls der Meinung, dass der Eisprung am besten durch technische Messungen zu erkennen ist. Aber nachdem meine Klientin meine Tipps angewendet hatte, sah sie, dass dies ebenso über genaue Beobachtung möglich ist.Der Eisprung ist Teil ihrer Weiblichkeit. Solche hormonellen Veränderungen des Körpers senden automatisch Signale, die durch Aufmerksamkeit entschlüsselt werden können. Voraussetzung hierbei ist, dass die Frau keine beeinflussenden Mittel einnimmt, die den Hormonspiegel stark negativ angreifen, wie zum Beispiel die Antibabypille.Auf dieselbe Art und Weise funktionieren alle Phänomene, die in uns und mit uns passieren. Durch reine Aufmerksamkeit können wir fast alle von ihnen genau erkennen. Mit ein bisschen Übung kannst du erkennen, was in dir und was in anderen Menschen los ist. Wir können uns und andere Menschen hervorragend ausspionieren, denn unser Körper und unsere Seele senden über alles Signale, was uns beeinflusst, auch unser Verhalten, unsere Ausstrahlung und unsere Reaktionen und Handlungen.