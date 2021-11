Impfstoff allein ist noch nicht die Lösung // Spruch des Tages 15.11.2021

Mehr Impfungen – trotzdem mehr Infektionen und Tote als vor einem Jahr: Schützen die Corona-Impfungen wirklich gut?



Warum steht Deutschland jetzt, wo zwei Drittel der Gesamtbevölkerung geimpft sind, schlechter da als im Herbst vergangenen Jahres? Scheitert die Impfstrategie? Sind die Impfstoffe nicht so wirksam wie anfangs gedacht?Europa befindet sich mitten in einer vierten Corona-Welle. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt. Zwar konnte ein Anstieg der Corona-Zahlen im Winter erwartet werden – doch die Geschwindigkeit, mit der die Infektionen und Krankenhauseinweisungen steigen, ist viel höher als vor einem JahrDie wissenschaftlichen und politischen Erklärungen, dass sie mit den neuen Varianten zu tun hat, ist rational nicht richtig. Denn man hat uns klar gesagt, dass die Impfungen schützen auch gegen diese Varianten.Es kann auch nicht an die 1/3, die nicht geimpft sind, liegen. Mit 100% Ungeimpften hatten wir weniger Ansteckungen im letzten Herbst als heute mit 2/3 geimpften. Und dazu hat uns die Wissenschaft immer gesagt, wenn ca. 70% der Menschen geimpft sind, ist die Herdimmunität erreicht.Somit ist das der Beweis dafür, dass die Impfung möglicherweise bei vielen Menschen nur einige Wochen oder bei anderen gar nicht schützt. Das Immunsystem kann dabei eine entscheidende Rolle spielen.Und immer sind noch nicht alle Nebenwirkungen studiert.Wenn es nur einige Wochen Schutz gibt, wie viele Impfungen braucht man dann in einem Jahr? Kann dies das Immunsystem tolerieren, wenn man weiß, dass jede Impfung für dieses eine große Herausforderung ist?Da wir nun sicher davon ausgehen können, das die vollständige Impfung allein uns nicht schützen kann, müssen wir unser Immunsystem auf anderen Wegen stärken, um uns vor Corona zu schützen. Du fragst dich wie? Am besten kannst du dein Immunsystem durch die Kraft der Pflanzen und Gewürzen stärken. Dazu eignen sich sehr gut Ingwer, Kurkuma, Zimt, Anis und viele mehr, die in dem Buch „Starkes immun mit den Helden. Ohne Medikamente“ von Dantse Dantse. Dort erfährst du alles über die heilenden Wirkungen von diesen Kräutern und Gewürzen und warum sie besser sind als herkömmliche Medikamente.Ab heute sollten sie nicht in deiner Küche fehlen, denn sie verhelfen dir zu einem sehr guten Schutz vor Corona und allen anderen Atemwegserkrankungen.Dann hol dir das Buch „von Dantse Dantse. Er teilt sein wertvolles Wissen mit dir über Kräuter, Gewürze und alles wissenswerte zu dem Immunsystem.Erhältlich bei:…und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.