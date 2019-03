Zitronen-Cupcakes

Schnelles Glück ;-)250 gr. Quark 40%200 gr. Puderzucker1 Prise Salz250 gr. weiche Butter250 gr. Mehl50gr. Speisestärke5 Eigelb5 Eiweiß1 Tütchen Backpulver1 Tütchen VanillezuckerAbrieb einer unbehandelten Zitrone8 gehäufte Tl. Lemon CurdEine Muffinform mit 8 Tulip-Papierförmchen ausgelegt250 gr. Mascarpone250 gr. Magerquark6-8 Tropfen natürliches Zitronenaroma75 gr. Zucker1 Tütchen Sahnesteif1-2 Eßl. ZitronensaftEiweiß mit 50 gr. Puderzucker steifschlagen und erstmal beiseite stellen.Die Butter mit den Eigelben schaumig rühren.150 gr. Puderzucker, Prise Salz, Vanillezucker, Zitronenabrieb und Quark drunterrühren.Anschließend Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen, drübersieben und ebenfalls drunterrühren.Zum Schluss das geschlagene Eiweiß unter die Teigmasse heben.Den Teig in die Muffinform füllen/aufteilen, in die Mitte jeweils einen Tl. Lemon Curd setzen und bei 150 Grad (Umluft) ca. 25-35 Minuten backen (Stäbchenprobe nach 25 Min.).Nach dem Backen die Muffins in der Form ca. 25-20 Minuten ruhen lassen und anschließend auslösen.Alle Zutaten für das Topping miteinander glatt verrühren. Creme in einen Spritzbeutel füllen und gleichmäßig auf die Muffins spritzen.Cupcakes bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen.Vor dem servieren noch bunt bestreuseln.