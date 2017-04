1 Vanilleschote40 g Zucker40 g Speisestärke500 ml Milch4 Eiweiß1 Prise Salz4 Eigelb75 g Zucker250 ml WeißweinSaft einer halben Zitrone1 gestrichener EL SpeisestärkeDie Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herausschaben.Zucker und Stärke mischen und mit 5 Esslöffeln kalter Milch anrühren.Restliche Milch mit dem Vanillemark in einen Topf geben, ausgekratzte Vanilleschote zugeben und aufkochen. Vanilleschote entfernen, die angerührte Speisestärke einrühren und noch einmal aufkochen lassen.Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und unter die Vanillecreme heben. Anschließend in eine Glasschüssel oder portionsweise in 6 Weingläser füllen.Vanillecreme kalt stellen und vollständig auskühlen lassen.Für den Weinschaum alle Zutaten in einen Topf geben, bei ca. 90 Grad unter kräftigem Schlagen erhitzen und schaumig aufschlagen, herunternehmen und weiterschlagen, bis sie etwas abgekühlt ist.Weinschaum auf die erkaltete Creme gießen und servieren.Die Welfenspeise erhielt ihren Namen nach den Farben des Adelsgeschlechtes der Welfen (weiß / gelb) und gilt als kulinarische Spezialität aus Niedersachsen.Sie wurde von einem hannoverschen Koch erfunden und erstmals zum 200-jährigen Thronjubiläum des Herrscherhauses der Welfen serviert.Es wird gesagt, dass sie zum Lieblingsdessert von Kurfürst Ernst August geworden sein soll.