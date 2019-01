Tarte á l´orange



Zutaten für den Boden:

200 gr. Mehl

25 gr. Zucker

etwas Vanillearoma

1 Eßl. neutrales Speiseöl

100 gr. Butter

1 Ei

Zutaten für die Füllung:

250 ml. Sahne

100 gr. Puderzucker

6 Eier

4 Eßl. Orangenschale

Orangenfilets von 4-5 Orangen

3-4 Eßl. Orangenmarmelade





1 gut gefettete Tarteform

Zubereitung:

Wer gerne Orangen mag, wird diese Orangentarte lieben!Fruchtig, süß und etwas herb.Diese Tarte kann ich mir auch sehr gut mit Blutapfelsinen vorstellen, wenn es die dann bald gibt.Alle Zutaten für den Boden zu einem geschmeidigen Mürbeteig verkneten.Den Teig in Klarsichtfolie verpacken und zwei Stunden kalt stellen.Anschließend den Teig ausrollen, in die Tarteform legen und einen Rand hochziehen.Den Teigboden mehrmals mit einer Gabel einstechen.Für die Füllung die Sahne mit den Eiern dem Puderzucker der Orangenschale kräftig verrühren.Den rohen Teigboden in der Tarteform nun mit der Orangenmarmelade vollständig bestreichen und die Orangenfilets auflegen.Darüber nun die Sahne-Eier-Mischung gießen und bei 175 Grad (Umluft) in den Backofen stellen und ca. 45 Minuten backen.Auskühlen lassen und genießen.