Smoothiekuchen (Torte ohne Backen)

200 gr. Butterkekse, fein zerbröselt100 gr. geschmolzene, flüssige Butter500 gr. Magerquark100 gr. Zucker1 Tütchen Vanillezucker15 Blatt Gelatine200 ml. gelben Smoothie200 ml. orangen Smoothie200 ml. roten Smoothie300 gr. aufgeschlagene Sahnedas Fruchtfleisch einer reifen Ananas, fein gewürfeltetwas Limettensaftetwas VanillearomaZitronenmelisse, fein gehackt1 mit Backpapier ausgelegte 24er SpringformGelatine ca. 10 Minuten in Wasser einweichen (man kann auch Sofortgelatine benutzen, diese braucht man nur unterrühren)Keksbrösel mit der flüssigen Butter verkneten, in eine Springform geben und andrücken.Quark, Zucker und Vanillezucker miteinander verrühren.Gelatine auf der heißen Herdplatte auflösen, zuerst 4 Eßl. von der Quarkmasse in die aufgelöste Gelatine rühren, dann alles in die zurück in die Quarkmasse einrühren.Die Quarkmasse dritteln und in ein Drittel jeweils 200 ml. Smoothie einrühren.Die aufgeschlagene Sahne dritteln und ebenfalls jeweils ein Drittel in die Smoothie-Quarkmassen unterheben.Die Smoothiecremes nun nacheinander, in die Springform auf den Keksboden verteilen.Über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen.Am nächsten Tag den Kuchen aus der Form lösen.Die kleingewürfelte Ananas mit dem Limettensaft, Vanille und Zitronenmelisse abschmecken, auf dem Kuchen verteilen und servieren.Der Kuchen ist richtig was für heiße Tage - extrem fruchtig und frisch!Sehr lecker!