Bericht über ein Schülerpraktikum bei der CDU-Landtagsfraktion

Vom 04.02. – 15.02.2019 habe ich ein Schülerpraktikum bei der CDU-Fraktion des Niedersächsischen Landtags gemacht, wofür ich mich über den Abgeordneten Rainer Fredermann bewerben durfte. In den zwei Wochen meines Praktikums habe ich sehr umfangreiche Einblicke in die landespolitische Arbeit bekommen.Auf der einen Seite habe ich die wissenschaftliche Arbeit der Mitarbeitenden im Fraktionsbüro kennengelernt. Jeden Morgen gab es eine Mitarbeiterrunde, in der aus den verschiedenen politischen Fachbereichen berichtet wurde, damit alle auf dem aktuellen Stand sind. Darüber hinaus habe ich selbst einige Recherchen zu aktuell relevanten Themen durchgeführt, die die Referenten bei ihrer Arbeit unterstützen sollten.Auf der anderen Seite habe ich auch Einblicke in die Arbeit der Abgeordneten bekommen, indem ich Arbeitskreise und Ausschusssitzungen miterlebt habe. Dabei durfte ich mir selbst aussuchen, welche Themen mich interessieren und was ich mir anhören möchte. Am besten hat mir da der Ausschuss für Inneres und Sport gefallen. Außerdem hat gleich zu Beginn meiner Praktikumszeit eine außerplanmäßige Sitzung des Landtags stattgefunden. Mir einmal live anzugucken wie die Politiker im Plenum debattieren – das war schon spannend zu sehen.Vielen Dank an die Mitarbeiter der CDU-Landtagsfraktion und an Herrn Fredermann. Ich hatte eine interessante Zeit im Landtag und war überrascht von den vielseitigen Aufgaben dort, gerade das was alles im Hintergrund stattfindet, damit in Niedersachsen Politik gemacht werden kann.