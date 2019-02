Wort Liebe

20 Feb 2019.Christus selbst ist DAS WORT, ist DER LOGOS (griech.: das Wort), das von dem Allerhöchsten Gott ausging und noch ausgeht in Ewigkeit. DAS WORT ist wesenhaft Liebe in ihrer zuhöchst aufgegipfelten Weise - ohne dass damit das Gott-Sein Gottes und ebenso das Christus-Sein Jesu Christi bereits gesagt oder gedacht ist. Diese metaphysischen Überlegungen sollten wir angehen, um sie hineinzunehmen in unser Herz, in unsere Liebe ......... contemplatio ......