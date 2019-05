wir Alten mit Christus

Jesus sagt:Heilige Tugend, ein Herz, das für Mich schlägt, ein Herz aus Gold, für immer atemberaubend schön im Himmel.Ihr mögt in euren 80zigern sein, aber ihr tragt immer noch jenen Funken Licht und die Liebe zu Mir in euch. Und jener Funke kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Ein kleiner Funke kann Tausende Quadratmeter Dunkelheit zerstören. Das ist eure Berufung… Ein kleiner Funke zu sein in dieser Welt. Jenes eine Wort, das ihr zu einem jungen Menschen sprecht, der sich in Aufruhr und Verwirrung befindet, kann genau das sein, was nötig ist, um die Dunkelheit in seinem Leben zu eliminieren und seine Füße auf den richtigen Kurs zu lenken.Jenes eine Gebet, das ihr für jene Seele darbringt, könnte für sie der Schlüssel sein, um in den Himmel und ins ewige Leben eintreten zu können. Weil ihr so lange unter der Sinnlosigkeit der Menschen gelebt habt, habt ihr keine richtige Vorstellung vom Wert der Gebete.War Ich nicht nur eine Stimme, eine sanfte Stimme, die in Liebe Meiner Schöpfung zurief, an Meinen Festtisch zu kommen?Könnt ihr der Bergpredigt einen Preis zuordnen? Draußen in den Hügeln, auf dem Gras sitzend. Ein natürliches Amphitheater, Sonnenlicht. Ein einfacher Lehrgang, der gegeben wurde und der den Kurs der Menschheit veränderte und die religiösen Würgegriffe zertrümmerte, mit welchen die herrschende Elite jener Tage die einfachen Männer und Frauen festhielt.“Eine Heilung – eine Frau, die Mein Gewand berührte und eine unreine Frau noch dazu! Sie wurde geheilt und Allen um sie herum wurden die Augen und Herzen geöffnet für den wahren Charakter ihres Gottes. Ich schlug die Frau nicht, weil sie Mich berührte, obwohl das Gesetz Solches verboten hat. Nein, Ich kam, um das Herz des Gesetzes zu erfüllen… Die Liebe. Aber es wurde durch eine einfache Berührung getan. Kein Amphitheater, keine Chöre, keine Lichter, keine Kamera, keine Action! etc.“Nein, nur ein einfaches Wort… ‘Hab Mut Tochter, dein Glaube hat dich geheilt.’ Und ihr Leiden, welches 12 Jahre gedauert hat, war zu Ende und die geistige Blindheit Aller, die es sahen, war geheilt.“Ihr Älteren und Gebrechlichen, dies ist die Kraft in euch, dies ist, was ihr in euren Händen haltet. Dieses Wort, dieses Gebet, welches ihr sprecht, hat die Macht, den Kurs der Geschichte für eine einzelne Seele zu verändern und vielleicht noch mehr. Denn wenn jene Seele sich verändert, verändert sie wiederum Alle um sich herum und auch die nächste Generation.Und dies ist, was ihr anzubieten habt in euren letzten Jahren auf Erden. Ihr habt die Leidenschaften der Jugend durchlebt, ihr habt die dummen Dinge getan, welche die Unerfahrenheit im Leben mit sich bringt. Ihr seht die Fallen deutlich, die Jenen in der Welt vor die Füsse gelegt wurden.“Meine Bräute, ihr seid jetzt genauso wunderschön und leistungsfähig, wie ihr es in den Tagen eures Abschlussballes wart. In Wirklichkeit seid ihr jetzt geschmückt mit den unbezahlbaren Juwelen der Weisheit, die euch nur Jahre voller Erfahrungen und Leiden schenken können.“Ihr habt aufgewühlte Seelen rund um euch herum, die nach Antworten suchen. Adoptiert sie und macht sie zu euren Söhnen und Töchtern. Engagiert euch im Gebet für sie und bleibt in Verbindung, seid da für sie und bietet ihnen eine Schulter zum Anlehnen und Weinen. Was bringt es Gutes, wenn ihr euch in der Anbetung anfüllt und es dann nicht über Andere giesst? Es bringt nichts. Und wie kann Ich mehr heilende Salbung über euch giessen, wenn ihr eure Gefässe nicht über Andere ausgegossen habt?“Ihr wurdet eingeschüchtert und entmutigt von einer Gesellschaft, die die Weisheit des Alter’s nicht ehrt. Aber Ich habe euch gesalbt und euch diesen Auftrag erteilt… Geht und verbindet die Einsamen, Verletzten und Verwirrten. Betet für sie. Sprecht ein Wort über ihre Situation zur passenden Zeit. Verfolgt dieses Wort weiter. Macht Aufzeichnungen von den Namen der Seelen, die ihr berührt, speichert die Gespräche, damit ihr eure Erinnerung auffrischen könnt, wie ihre Situation war.“Ihr habt gesehen, wie Satan die Technologie genutzt hat. Jetzt werdet ihr erleben, wie Ich sie nutze – Schritt für Schritt, um die Verlorenen zu verwandeln, um die Leidenden zu trösten und um den Kurs der Jungen und Unerfahrenen zu lenken. Ja, Ich habe euch ein sehr mächtiges Hilfsmittel zur Verfügung gestellt und ein riesiges, suchendes Publikum eröffnet. Wendet es richtig an. Macht Mich stolz auf euch. Ich werde euren Elan und eure Weisheit erhöhen, während ihr euch selbst über Andere ausgiesst.“Reicht zu Jenen hinaus, die älter sind. Ermutigt sie, sich dieser Schlacht der letzten Tage anzuschliessen. Sie können auch Teil von dieser mit Weisheit angefüllten Armee werden. Selbst wenn sie nur im Bett liegen und unfähig sind, sich zu bewegen – bringt die gebrochenen Herzen zu ihnen und bittet um ihre Gebete. Oh wie mächtig die Gebete Jener sind, die Krankheiten ertragen und sich nicht bewegen können! Wie mächtig! Ihr müsst sie nur überzeugen, dass sie auch eine ausschlaggebende Rolle spielen können, da sie im Zentrum des Rades liegen und all ihre Gebete durch die Speichen hinausreichen.“Jenen, die schwach im Bett liegen, wurde ihre Bestimmung, Mein Königreich aufbauen zu helfen, gestohlen. Sie wurden angelogen, dass sie wertlos, unwichtig und unfähig seien, irgend etwas zu tun. Oh was für eine grosse Lüge das ist! Ein Zerrbild und der Urheber dessen ist kein Anderer als der Vater der Lügen selbst, weil er sich davor fürchtet, wenn Jene zu beten anfangen und damit sein Königreich zu Fall bringen und seine Absicht vereiteln, die Jungen in die Hölle zu zerren.“Aber Ich appelliere an euch, Meine Bräute, sie von etwas Anderem zu überzeugen. Sie haben die mächtige Waffe von Simon’s Kreuz, die sie von ihrem Rollstuhl oder von ihrem Bett aus schwingen können. Aber ihr müsst sie überzeugen und sie in die Arbeit einbeziehen. Werdet ihr dies für Mich tun? Werdet ihr Kämpfer heranziehen, die euch unterstützen, um Jene, die im Begriff sind unterzugehen, zu retten?“Ich appelliere an euch, Meine Bräute, weil es da eine grosse Armee gibt, die brachliegt, dahinsiecht und verkümmert. Sie haben nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Ihr könnt ihnen diese grosse Aufgabe anbieten, für euch zu beten und sogar, die Aufgabe, sich zu erheben und zu lernen, wie man das Internet nutzt, um ein Teil von dem zu werden, was ihr tut.“Danke euch, Meine Treuen. Ich rufe euch zu, diesen Seelen wieder eine Hoffnung und einen Sinn zu geben durch ihre einfachen Gebete und macht weiter, jenen Funken hinaus zu tragen, der den dunklen Wald in Brand setzt und Meine Verlorenen ins Licht zurückführen wird für alle Ewigkeit. Ihr seid Meine auserlesenen Instrumente und mit euch werde Ich dies umsetzen.”