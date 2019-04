12 Apr 2019.Geistliche Zeitschrift 'Karmel-Impulse':(S.: "R. Körner, in: Karmel-Impulse II, 2019, S. 2.". Ztschr. des Karmeliter-Klosters Birkenwerder karmel-birkenwerder.de ).WEITER-LEBEN - IN DIE WEITE …Der Geist Gottes schenkt Weiter-Leben: konkret (wie in einem Blatt), so auch im Herzen, im Geist, im Innersten von uns Menschen, wo Stille ist, wo Weisheit und Wahrheit undLeben-in-Wahrheit wohnt: Wahrheit und Liebe und Herz und Leben ... Gott ......... contemplatio ......