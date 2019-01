- Hl. Ikone 'Christus Zorniges Auge' -Der Herr erklärt… Jedes Gotteshaus wird niedergerissen &Jede Gemeinde verwüstet werden… Genau wie Shiloh23. September 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hörenDas sagt Der Herr… Als Ich die Wasser an einem Ort zusammensammelte, war es nicht so?… Und ist es nicht so, sogar bis zum heutigen Tag? Als Ich die Heuschrecken gerufen hatte, ins Land Ägypten zu kommen und alles Grüne zu verzehren, haben sie da Meiner Stimme nicht gehorcht? Sagt Der Herr…Schaut, habe nicht Ich, ja Ich den Menschen geformt aus dem Material der Erde und ihm Leben eingehaucht? Bin nicht Ich Er, der die Himmel und die Erde erschaffen hat? Soll Ich das nicht nehmen, was Mein ist und damit tun, wie es Mir gefällt?… Soll Ich nicht Meine eigenen Kinder disziplinieren und Jene schlagen, die gegen Mich rebellieren?ICH BIN DER HERR und da gibt es keinen Gott neben Mir!… Aber die Menschen zünden Feuer an auf MEINEM Altar und sie stehlen von MEINEM Heiligtum!… Sie hören nicht auf, MEINE Heiligen Dinge zu zerstören!Denn sie sind verlassen und sie haben kein Wissen; sie nehmen nicht ein Wort auf in ihre Herzen und sie ignorieren jede Meiner Anordnungen. Sie haben Mich nicht gekannt, obwohl Ich unter ihnen gewandelt bin. Schaut, sie sterben und begrüssen den Tod, obwohl Mein Leben für sie ausgegossen war. Sie werden nicht trinken, sie wünschen nicht länger, davon zu essen, damit Ich sie aufrecht erhalten könnte. Denn all ihre Brunnen sind verschmutzt und das Brot, das sie servieren, ist faul und verdorben.Deshalb werde Ich sie aus Meinem Mund erbrechen! Denn die Lauwarmen haben keinen Platz an Meinem Tisch und sie haben kein Interesse an der Wahrheit, wie sie wirklich ist… Die Wahrheit hat sich von ihnen entfernt!… Nur die Vortäuschung ist geblieben und sie wird stolz getragen. So nehmen Unwahrheiten zu und sie tragen Ketten der Gefangenschaft. Und Hurereien nehmen zu und sie erzeugen Krankheiten, die den ganzen Leib anstecken. Deshalb wird ihre Unzucht ihr Fleisch zerfressen, während ihr neuer Wein sie entzündet. Denn die Bänder der Überheblichkeit binden den Stolzen und Rebellion ist ein Strick, mit welchem sich die Dummen selbst erhängen, sagt Der Herr.Denn Ich bin Gott über die ganze Erde! Und seht, Ich habe tatsächlich Meine Hand zurück gezogen, damit ihr fallen könnt… Schaut, Mein Geist ist entfernt, damit ihr all diese Bosheit umsetzen könnt, die in eurem Herzen wohnt. Denn die Nationen finden keinen Gefallen vor Gott und die Menschen, die sich nach Meinem Namen nennen, kennen Mich nicht. Deshalb muss Ich also Meinen Arm ausstrecken und alles ausführen, was Ich gegen sie gesprochen habe… Ich werde jedes Wort ausführen, das Ich in Meinem Zorn gesprochen habe; jeder Buchstabe wird ausgeführt werden, damit Mein Zorn befriedigt ist.Meine Leute, wie lange werdet ihr Meinen Namen beschmutzen?! Wie lange werdet ihr Meine Sabbate vergessen?! Meine Leute verlassen Meine Wege und sie werden Meine Sabbate nicht heilig halten. Schaut, Meine Gebote haben keinen Platz in ihren Herzen…Deshalb wird der Andersdenkende niemals gedeihen, denn jedes Meiner Worte ist Gesetz! Also werde Ich ein Feuer anzünden in ihren Höfen und einen heftigen Wind über sie bringen… Eine grosse Katastrophe wird sie an einem Tag heimsuchen!Wehe zu Jenen, die rufen… ‚ImmanuEl‘ und dann Meine Gebote brechen mit Erlaubnis, in SEINEM Namen!… Ihr wisst nichts von Gnade und von euch ist Mein Geist weit entfernt!Wehe zu Jenen, die sagen… ‚Wir sind erlöst‘ und dann verfolgen sie Jene, die zu ihnen gesandt wurden!… So, wie ihr gerichtet habt, wird es über eure eigenen Köpfe zurückkehren!Wehe zu Jenen, die ihre Gotteshäuser lieben und leeres Lob darbringen in Meinem Namen und dann dem Wort aus Meinem Mund den Rücken zudrehen und Meine Korrektur ablehnen!… Ihr habt euch euren Platz im Tal gesichert!Wehe zu Jenen, die ihre Ohren für die Stimme Gottes verschliessen und den Menschen nachfolgen!… Euch wird ein bitterer Platz gehören, angefüllt mit Reue und vielen Tränen! Mühsal und Schwierigkeiten werden euer tägliches Brot sein!Wehe zu jedem Mensch, der die ewige Qual lehrt und das ewige Feuer predigt!… Wehe zu all Jenen, die verdorbene und bittere Lehren umarmen und sie über die Köpfe der Ignoranten halten!…ICH KENNE EUCH NICHT! NOCH HABT IHR IRGEND EINE AHNUNG, WER ICH WIRKLICH BIN! Denn eure Hungersnot ist gross und eure Armut ernst!… Ein sehr trostloses Volk. Opfert kein Lob zu Meinem Ruhm und keine offenen Gebete. Ich werde euren Anliegen nicht zuhören, noch werde Ich eure Gebete erhören… Ich nehme eure Anbetung nicht an, sagt Der Herr.Denn Hunde lecken Erbrochenes auf und Maden verschlingen das verwesende Fleisch… Und wälzen sich nicht die Schweine in ihrem eigenen Dreck? Ihr habt euch jedoch auch in eurer Unreinheit gewälzt, Tage ohne Ende, ihr habt Lehren aufgeleckt, die für die Hunde taugen! Schaut jetzt, der Tod ist nahe! Der Tag der Katastrophe ist hier und der Grosse Tag ist sehr nahe!… An welchem das Fleisch der Hure verzehrt wird und all ihre toten Glieder in Stücke gerissen und verstreut sein werden!… Verwesendes Fleisch, Nahrung für die Maden, passend, um im Feuer verbrannt zu werden.Doch ihr sagt… ‚Dieses Wort ist falsch! Denn wir sind satt und sehr reich, Keiner von uns ist einsam und hoffnungslos. Jede unserer Lehren ist gut akzeptiert. Denn wir sind die Auserwählten Gottes und unsere Kirche ist die wahre Kirche und die einzige Braut… Wie kannst du es wagen zu sagen, wir seien schmutzig und sollen in Stücke gerissen werden! Wir werden für immer leben und niemals eine Witwe sein!“Das sagt Der Herr… Ihr seid schon eine Witwe, sehr arm und trostlos… Eine grosse Zahl hungernde und sehr einsame Menschen… Ein verdorbenes Volk, welches Gott in seinem eigenen Bild erschaffen hat.Deshalb, weil ihr Meine Leute verzehrt und Meine Kinder gefangen gehalten habt, so werdet ihr das Fleisch eures eigenen Armes essen in eurer Gefangenschaft… Jedes Gotteshaus wird niedergerissen werden… Jede Gemeinde verwüstet… Genau wie Shiloh. (Psalm 78:60)