"Seltsam, dass man es sagen muss und dass es keine Wiederholung ist:Man verlässt sich auf Gott nur, so weit man sich selbst verlässt."(Maurice Blondel)Festhalten an vorgefassten Auffassungen - das ist eine böse Falle,die den Geist töten kann.Dagegen sich selbst hintan stellen- wer bin ich? auch dies: Asche und Staub! -,um DEN ALLERHÖCHSTEN im Herzen, in Wahrheitzuempfangen, …… contemplatio …