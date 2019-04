O GOTT HILF!Sodom und Gomorrha in Europa!Ohne Gottesbezug in der Verfassung:Europa ist gottlos geworden;sooo traurig !!!Bereut,betet ohne Unterlass,sagt:JESUS ICH VERTRAUE AUF DICH .Notre-Dame de Paris ist das christliche Herz Europas.Die Europäer haben den Himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus teilweise verlassen: durch Verweltlichung der Lehre, dem Verwirrer, diábolos.Auch hat eine Abkehr von Christus stattgefunden, und die Wege des Guten sind verlassen worden.Die Dimension des Heiligen in Christus und im Herzen der Menschen und auch in seinen Wahrzeichen, der alt-ehrwürdigen Kathedralen, ist frevelhaft getreten worden, von vielen sowie auch politisch durch die Abschaffung des Gottes-Bezugs in der offiziellen Verfassung der Europäische Gemeinschaft.Mögen wir Europäer doch zur Besinnung kommen, darum bitten wir Dich, Herr Jesus Christus, dass in dem Schatz der Offenbarung Christi, seiner Erweckung vom Tode, ein unendliches Heilsgut für uns alle eröffnet worden ist und wird. Amen .Lernen wir beten.Lernen wir, unser Herz zu erwecken zur übergeordneten Liebe.Lernen wir, DEN HEILIGEN Gott und Vater in Christus mit Ehrfurcht UND Liebe zu begegnen,in Gebet und Kontemplation.Amen .