Jesus ist hier

14 Feb 2019Mk 13, 5b (Jesus spricht:) Seht zu, dass euch niemand verführe! 6 Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's! Und sie werden viele verführen. 7 Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht! Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 8 Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben; es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten, es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen.Die Welt ist unruhig und leidet. Aber: Wer hinschaut, sieht ebenso die Herrlichkeit Gottes, die einst uneingeschränkt sein wird. Und: Jesus ist vor allem in unseren Herzen, in Wahrhaftigkeit, Lauterkeit, Hingabe, Liebe ......... contemplatio ......