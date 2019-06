Jesus: Der Tag steht bevor, wo Ich sie Alle verstummen lasse.

Der Herr sagt…Lasst Alle auf Erden an Meinem Wort teilhaben und stille werden…Sie sollen in eine tiefe, innige Stille eintreten und der Eigensinnige soll still bleiben, er soll seinen Mund nicht öffnen, um zu sprechen… Er soll still sein und nachdenken, sagt Der Herr24. April 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die diese Trompete blasen und für all Jene, die Ohren haben und hörenTimothy, nimm deinen Stift und schreibe folgende Worte, die Ich heute zu dir spreche, sagt Der Herr. Dann leite sie weiter an Meine Diener, die dir helfen, diese Trompete zu blasen, die Ich selbst in eure Hand gelegt habe.Das sagt Der Herr der Herrlichkeit… Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen, noch wird irgend Jemandem, der gegen Mich spricht, eine Stimme gegeben werden; noch wird irgendeinem, der den Klang Meiner Stimme hasst oder gegen Mein Wort in diesen Briefen spricht, überhaupt irgendeine Stimme gegeben werden. Der Herr euer Gott wird sich nicht verspotten lassen, denn wie es geschrieben steht, so wird es sein… ‚Was auch immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten.‘Schaut, der Tag steht bevor, wo Ich sie Alle verstummen lassen werde, denn Ich werde sie zum Schweigen bringen und sie werden nicht in der Lage sein zu sprechen. Ihre Knie werden nachgeben und sie werden vor Angst zusammenbrechen und entsetzt sein ob all der Dinge, die über die Erde hereinbrechen.Denn Mein Wort steht und es kann nicht verdrängt werden… Ob sie zuhören oder ob sie es unterlassen, es steht, ja bis zum Töten ihrer Herzen… Und dies ist erst der Anfang.Bald wird alles ausgeführt werden, bald wird alles verkündet und vollendet werden, denn Alles, was Ich gesprochen habe, wird ganz sicher geschehen, es wird ausgeführt werden. Deshalb sollen Jene, die Schlechtes tun, weiterhin Schlechtes tun und Jene, die Rechtschaffenheit suchen, sollen weiterhin darin wandeln.Aber dies sage Ich euch, Meine Diener… Wenn es in eurer Macht steht, die Spötter zum Schweigen zu bringen, tut es. Gebt Jenen, die Böses in ihren Herzen tragen, keine Stimme, denn dies zu tun bedeutet, Satan eine Stimme zu geben. Wisst ihr nicht, was die Schriften dazu sagen?… Wenn irgendeiner kommt und sich nicht an diese Lehre hält oder eine andere Lehre hochhält, bittet ihn nicht herein und bietet ihm keinen Platz oder Teil an dem, was Der Herr erklärt und verkündet. Denn dies wäre, ihm eine Möglichkeit zu bieten, von wo aus er seine üblen Wege hochhalten kann und dies bedeutet, eine Partnerschaft mit ihm einzugehen.Ich sage euch, die Kommentare von Spöttern zuzulassen, bedeutet, sie zu begrüssen. Sie sollen ihre Kontroverse lieber vor Den Herrn bringen… Ihre Proteste sollen in das Ohr Des Herrn Zebaoth eindringen. Denn Er allein wird zurückzahlen, Er allein wird eine ernste Korrektur vornehmen und die Strafe in Gang setzen. Und wenn sie wählen, trotzig stehen zu bleiben bis zum Ende, indem sie sich selbst auf die Brust schlagen und ihre Fäuste gen Himmel schütteln, ja mit einem ausgestreckten Arm und einem hochgestreckten Kopf, dann werde Ich sie zerstören… Sie werden verzehrt und ausgelöscht werden! Sagt Der Heilige von Israel.Denn Das Wort Gottes ist lebendig und mächtig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert… Dort durchbohrend, wo die Seele auf Den Geist trifft und da durchtrennend, wo das Gelenk auf die Knochen trifft, sogar bis ins Mark… Ich prüfe die Gedanken und richte die innersten Absichten…Denn die ganze Schöpfung wurde durch Das Wort Gottes ins Leben gerufen und durch das Wort aus Seinem Mund wird sie vollendet werden, es wird gewiss abgeschlossen werden.Doch ihr fragt… ‚Was ist mit Jenen, die Deinem Wort zustimmen und mit Jenen, die nicht gegen dich kämpfen Herr, auch mit all Diesen, die auf unserer Seite bleiben?‘ Doch Ich frage euch, was ist mit euch selbst? Zu wessen Ruhm schreibt ihr? Braucht Mein Wort Hilfe, um es zu stützen?Deshalb sollen Alle Meine Worte als eine Flagge ansehen, als ein wehendes Banner, das für diese eigensinnige Generation aufgestellt wurde und auch als Trompete und Alarm fortwährend gegen die Mauer geblasen wird. Ihr Klang soll durch die Strassen der Städte eilen; ihr Lärm soll in die Wüste getragen werden, ja bis zu den äussersten Inseln. Und Jene, die hörende Ohren haben, sollen zuhören und stille werden vor ihrem Gott und beten…Ja, sie sollen eine stille Wehklage vorbringen, sie sollen Sack und Asche anziehen und viele Tränen vergiessen über die Härte der Menschenherzen, ja ein grosses Jammern über das, was Ich dabei bin zu tun und was Ich über die Erde bringe und auch über das, was bereits getan wurde.Die ganze Welt soll unter Meine Füsse gebracht werden! Alle Dinge sollen Dem König unterworfen werden! Alle sollen niederfallen vor den Füssen Des Heiligen von Israel!… Alle auf der Erde sollen an Meinem Wort teilhaben und in eine tiefe und innige Stille eintreten… Sagt Der Herr.Denn was kann einer hinzufügen oder wegnehmen von dem Wort Des Allerhöchsten Herrn? Deshalb sollen all Meine Geliebten ‚Amen‘ sagen… Ja sogar ‚Amen und Amen… Dein Wille geschehe, Herr‘ … Oder sie sollen ruhig bleiben in stiller Ehrfurcht vor Dem Herrn.Und zum Rest, zu Jenen, die nicht aufhören, ihre Lippen aufzureissen gegen die Gesalbten Des Herrn, sie sollen vor dem Terror Des Herrn fliehen, wenn er kommt. Sie sollen versuchen, sich vor dem Gesicht von Ihm, der auf dem Thron sitzt, zu verstecken… Sie sollen herumlaufen und wiehern, während sie gehen. Sie sollen gegen euch sprechen durch die Mauern hindurch, im Offenen und im Stillen. Was bedeutet dies für euch, Meine Diener? Gegen wen sprechen sie? Wessen Stimme ist es, der sie widerstehen? Eurer Eigenen?…Es soll euch vielmehr eine Freude sein, dass ihr Verachtung erträgt um Meinetwillen, denn genauso haben es ihre Väter all Meinen Dienern und Propheten angetan, durch die Generationen hindurch. Und denkt daran, Ich bin Der Herr… Rache ist Mein, Ich werde zurückzahlen! Meine Diener, vertraut und gehorcht!…Denn wie kann einer eine Trompete blasen, während er spricht? Und wie kann Einer Meine Gestalt betrachten, wenn er in all diesen verdorbenen Streitereien des Herzens und der Gedanken gefangen ist, bald als gesprochene Worte hervorgebracht, was zu noch mehr Gottlosigkeit führt?… Gebt dem Widersacher keine Gelegenheit zu sprechen, wenn es in eurer Macht liegt, dies zu tun… Denn ihr seid Mein Leib.Gebt dem boshaften Menschen oder dem Spötter überhaupt keine Stimme, wenn ihr in der Lage seid, denn indem ihr seinen Mund schliesst, habt ihr ihn gesegnet. Denn ein Mensch wird durch das beschmutzt, was aus seinem Herzen hervorkommt und durch seinen Mund eine Stimme bekommt. Und jene Sünden, die nicht zugedeckt wurden von dem Lamm, werden auf der Waage gewogen werden. Ich bin Der Herr.Geliebte, gebt ihnen nichts, ehrt Keine ihrer Bitten… Ehrt MICH! Schenkt Mir eure volle Aufmerksamkeit! Ja, sie sollen sich von der Stille nähren und in der Stille bleiben, lasst sie allein. Überlasst sie ihren Turbulenzen, damit sie ihre Wege überdenken können und bereuen, wonach Ich sie dann befreien werde.Geliebte, betet für eure Widersacher, denn sie kämpfen nicht gegen euch, sie streiten mit MIR. Sie haben Mich zuerst gehasst und wenn sie Mich gehasst haben, werden sie Meinen Leib auch hassen, dessen Glieder ihr seid… Wieviel mehr werden sie dann Mein Sprachrohr ablehnen und verfolgen, ja All Jene, die Ich sende?Deshalb geliebte Diener, noch einmal sage Ich zu euch, vertraut und gehorcht! Lauft nicht voraus, noch hinkt hinterher; nehmt Meine Hand und geht nur, wohin Ich euch führe und tut nur, was Ich euch befehle.Denn Ich bin Der Herr, ja, Ich habe euch erkauft. Ich bin Der Eine, der euch geliebt hat von Anfang an, Er, der bei euch bleibt bis zum Ende und für immer und ewig… Schaut, Ich bin Er, der bleibt und Ich bin Er, der zulässt… Deshalb vertraut Mir.JESUS ICH VERTRAUE AUF DICH AMEN .