Hält die Postdemokratie Einzug in den Sozialausschuss Burgdorf ?

Er würde aber ganz genau auf die Redezeit der AfD achten!

Am 10.11.2020 fand im Stadthaus Burgdorf die, unter dem Vorsitz vonDetlef Knauer (Grüne) statt.Die Tagesordnung versprach ein strammes Programm.Nach der Begrüßung kündigte der Vorsitzende an, schnell und möglichst in einer Stunde fertig zu sein. Falls es etwas länger dauern sollte, kurze Unterbrechung zum Lüften. Aber natürlich könnten wir diskutieren, möchten uns aber kurzfassen.(Diese "Ankündigungen" ließen mich schon mal aufhorchen.)Beim Abgleich der Tagesordnung forderte er dann sogleich die Absetzung von Punkt 6.1 – den Antrag der AfD-Fraktion Burgdorf, gem. Geschäftsordnung

„SEEBRÜCKE FÖRDERT SCHLEPPER“

.Mit einer unglaublichen Arroganz verkündete er:Die folgende Abstimmung fand natürlich bei, trotz des Protestes, das passende Resultat.Ein so wahrscheinlich unter Totalitarismus leidender grüner Vorsitzender sollte lieber wieder unter seinen Stein kriechen und über die fast ochlokratischen Allüren nachdenken, die er während einer Ausschutzsitzung wieder einmal an den Tag legte und über seinen schnellstmöglichen RücktrittDiese undemokratischen Frechheiten, Unwürdigkeiten und Rechtsbeugungen waren auchzu viel, die er in seinen kurzen Statements mit Recht dem Vorsitzenden Knauer und Ausschussmitgliedern knallhart zu verstehen gab.Nach so einem skandalösen Eklat war eine faire Auseinandersetzung nicht mehr möglich und CDU-Mitglied Mirco Zschoch und AfD verließen unter Protest den Saal.Zum besseren Verständnis finden Sie den Antrag hier noch mal als Link: http://www.burgdorf-ratsinfo.de/bi/to0045.php?__ks... Jens BraunFraktionsvorsitzenderder AfD Burgdorf