Gottes Politik

Meine Kinder,ich tue etwas völlig NEUES in eurem Land. Ich möchte meinen Geist ausgießen in einem Maß und in einer Dimension wie ihr es noch nie erlebt habt.In die vertrockneten und verstaubten Knochen möchte ich LEBEN bringen, mein Leben, dass Tote lebendig werden lässt. Verachtet nicht kleinen unscheinbaren Anfänge. Wenn meine Hand darauf liegt, kann ungeahntes explosionsartiges Wachstum hervorbrechen.Hesekiel 37, 1-9Des HERRN Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des HERRN und stellte mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch.Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt.Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: HERR, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des HERRN Wort! So spricht Gott der HERR zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet; und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin.Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen; es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott der HERR: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden!Verachtet nicht die leisen Stimmen, weil sie es sind, die das Land in Zukunft regieren werden.Erhebt das Niedrige und ich werde euch erheben. Ich baue meine Welt, ich baue mein Reich und ich mache alles NEU!Offenbarung 21,5Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!Ich gieße meinen Geist in ungeahnter Weise über euer Land. Was passieren wird, könnt ihr mit eurem Verstand nicht einordnen oder erfassen. Mein GEIST wird es bewirken, lasst mich wirken… auch in unscheinbaren Gefäßen. Verhindert diesen Aufbruch nicht mit eurem Verstand.Lasst mich euch erneuern, auch euren Verstand!Lasst eure alten Vorstellungen über mich los und lasst mich NEUES wirken. Euer Land wird blühen. Ich habe so viel vorbereitet, das ihr noch nicht kennt und von dem ihr noch nichts wisst. Ich habe alles vorbereitet, bis ins kleinste Detail perfekt geplant.Ich gieße meinen Geist aus. Öffnet euer Herz. Ich brauche eure Einwilligung, eure geöffneten Herzen, sonst findet mein NEUES Leben keinen Raum in euch. Ich möchte so gerne in und durch euch Leben wirken und leben. Öffnet mir eure Herzen.Offenbarung 3, 20aSiehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.Meine Kinder, ich liebe euch. Betet, dass ihr mich kennen lernt und erkennt wie ich bin. Ich bin der gute Hirte. So viele meiner Schafe fürchten sich vor mir und mir zerbricht das fast das Herz. Ich liebe euch doch, mit einer reinen guten tiefen selbstlosen bedingungslosen LIEBE.Ich wirke in euch. Lasst mich bitte wirken, ich liebe euch doch.Ich habe neuen Wein vorbereitet. Viele meiner Kinder haben sich erneuern lassen und sind jetzt bereit mit meinem Geist gefüllt zu werden. Verachtet die kleinen Anfänge nicht und fördert das Niedrige. Mein Strom bricht hervor, zuerst klein, fast unscheinbar. Aus diesen kleinen Bächen wird ein mächtiger Strom, der alles mitreißt und ihr werdet erkennen, dass er direkt aus dem Meer, von mir und von meinem Thron, kommt.Hesekiel 47, 1-12 !!!Ich liebe euch. Kommt zu mir und lasst euch verändern.Euer Vater und Freund,euer Gott.___________________gehört von Annika Lampmann