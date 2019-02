Angelus Silesius:"Es liegt nichts dran, / ob es der Mensch nicht merken will; //Gott liebt ihn, wie er ist, / ohn Maß und Zeit und Ziel."So ist es. Und doch will der Mensch das so wenig glauben. Darin liegt sein Fatum. Und deshalb ergibt er sich seinen eigenen Gedanken der Nichtigkeit, der Vergeblichkeit …Das wiederum will Gott nicht. Darum sendet er seinen Sohn. Durch ihn können wir der Sünden ledig werden, vertrauend … und in sein Reich der Liebe eintreten …… contemplatio …