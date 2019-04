das Leiden Christi

Mitleiden, abgrundtief und in Echtheit, mit allen den furchtbaren Leiden der Menschen: Krankheiten,Verletzungen, Schmerzen, Einsamkeiten, Verachtungen, Schmähungen - die an den Rand desExistieren-Könnens führen … Das ist unser Herr und Gott Jesus Christus, der in alledem unerträglichesMitleid erfuhr, so sehr liebt er uns Menschen alle, dass er jenes ihm zugefügte unvorstellbare Leidendurchhielt, so sehr, dass nur ein Gott dieses vermochte, eben Jesus Christus der Sohn des LebendigenGottes und Gott-Höchstselbst seit Ewigkeiten und Anfängen … und damit vernichtete er alleVerfangenheit in Ursächlichkeiten, in Sünden und Widerfahrnissen, in des Bösen tötendes Treiben …Amen . Niemand vermag den Lösepreis zu bezahlen, außer Gott-Höchstselbst in unendlicher Liebe - under tat es …...… contemplatio …