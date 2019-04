Christus lebt.

(Ostkirchl. Litanei)Ich sag es jedem, dass Er lebt und auferstanden ist,dass Er in unsrer Mitte schwebt und ewig bei uns ist.Ich sag es jedem, jeder sagt es seinen Freunden gleich,dass bald an allen Orten tagt das neue Himmelreich.Er lebt und wird nun bei uns sein, wenn alles uns verlässt.Und so soll dieser Tag uns sein ein Weltverjüngungsfest. -Novalis .Der Dichter Novalis hat es wahr gesehen.Christus hat erreicht, was sonst niemand und nichts erreicht hätte:ER vernichtete Leid und Tod und holte uns alle hinauf in seine Liebe,damit wir in Gott leben können - schon jetzt und dereinst ewiglich …Nur-menschliches Tun ist je und je zum Versagen bestimmt.