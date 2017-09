Pflanzenfest verzaubert die Südstadt

Burgdorf : Paulus – Gemeindezentrum |

„Burgdorf blüht auf!“ Buntes Fest für alle Gartenfreunde:

• Paulus-Kirche lädt zum sechsten Mal ein für Sonntag, 17. September

• Live-Musik mit dem Old Fashion Swingtett und der Jugendfeuerwehr

• Murmelbahnen, Ponyreiten und Mitmachaktionen für Kinder

• Pflanzen, Gartengeräte und Deko werden gesucht

Bereits zum sechsten Mal feiert die Südstadt ihr großes Stadtteilfest „Burgdorf blüht auf“: Das Pflanzenfest der Paulus-Kirche rund ums Kirchenzentrum bietet am Sonntag, 17. September, von 11 bis 16 Uhr ein buntes Programm von Pflanzenverkauf über Live-Musik, Show-Einlagen, Spiel und Spaß für Groß und Klein sowie eine Fotostaustellung. Organisiert wird das Fest von der Paulus-Stiftung, die Paulus-Gemeinde und die Paulus-Krippe.Dabei gibt es wieder mehrere Premieren: Erstmals wird eine große Ausstellung von Murmelbahnen nicht nur kleine Gäste in den Bann ziehen. Zum ersten Mal stellt auch der Burgdorfer Fotograf Klaus Wilmsen seine Werke während des Pflanzenfestes in der Kirche aus. Aber auch auf Bewährtes müssen die Gäste nicht verzichten: Live-Musik spielen von 11 bis 13 Uhr das Old Fashion Swingtett um Jürgen Gömann und von 14.30 bis 15.30 Uhr das Jugendorchester des Musikzuges der Feuerwehr Burgdorf-Hänigsen.Mit einem guten Dutzend haben sich mehr Hobbygärtner und Initiativen mit ihren Ständen rund um Pflanzen und Gartenerzeugnisse angemeldet als in den Vorjahren. Auch den großen Paulus-Pflanzenstand wird es wieder geben. Wer noch in allerletzter Minute einen eigenen Stand anmelden will, sollte sich an das Paulus-Kirchenzentrum wenden, Telefon (05136) 6677.Mehr als zwei Dutzend engagierte Helfer aus der Gemeinde machen das Fest möglich. Speziell für Kinder bietet Krippenleiterin Marlene Deskau mit ihrem Team, den Eltern der Kinder sowie Jugendlichen aus der Gemeinde Spiel, Spaß und Mitmachaktionen im Krippengarten an. Für Marlene Deskau ist es das letzte Pflanzenfest in dieser Funktion: Sie wird an dem Sonntag im Gottesdienst um 10 Uhr verabschiedet.Auch das Ponyreiten wird wieder angeboten. Die Dance Kids und Dance Teens der TSV Burgdorf werden zwischen 13.30 und 14 Uhr auftreten. Kulinarische Köstlichkeiten von Bratwurst, Suppen, frisch gezapftem Bier bis hin zu Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab. „Das Pflanzenfest hat die Herzen der Burgdorfer erobert“, meint Stefan Zorn, Vorsitzender der Paulus-Stiftung. „Wenn das Wetter mitspielt, hoffen wir, auch in diesem Jahr wieder weit mehr als 500 Burgdorfer in die Südstadt locken zu können.“Für den Paulus-Pflanzenstand sucht das Team wieder Pflanzenspenden und auch Gartengeräte oder Dekorationsartikel. Die getopften Pflanzen können am Freitag, 15. September, von 16 bis 18 Uhr, und am Samstag, 16. September, von 10 bis 12 Uhr im Paulus-Kirchenzentrum abgegeben werden. Der Gesamterlös des Pflanzenfestes kommt der Paulus-Stiftung zu Gute.