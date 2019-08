Kunstausstellung ZeiTRäume

Ich freue mich in der Gemeinschafts-Ausstellung ZeitRäume mit meiner Arbeit dabei zu sein. Meine Fotografie sowie Vita und Auslegung/Beschreibung der Arbeit "Rainbowbridge", die in London, Piccadilly Circus entstand, wird in den Räumen der Stadt Burgdorf im Bürgerbüro, Rathaus III gezeigt. Zu sehen ist die Ausstellung, die an 13 verschiedenen Orten in Burgdorf zu sehen ist, bis zum 24. August 2019. Die Finissage findet statt in der St.-Paulus-Kirche in Burgdorf.