Gemeinsam...und doch allein! (DoRu)

irgendwie verhindert sind, wie halt am letzten Donnerstag. Es entstand die Aufgabe "Heimarbeit" - freies Thema.Da lag es für mich nahe, noch einmal durch den herbstlichen Garten zu stiefeln, um noch einige Highlights zu entdecken. Ich fand die Ausbeute gar nicht so mager, zumal ich mir nicht das "große Ganze" aussuchte, sondern im Detail blieb.Es entstand ein herrlicher Eindruck, den man in der Gesamtheit gar nicht so wahr nimmt. Herbst halt!!!.Ich hoffe, ihr seht das auch so.....