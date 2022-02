Walburga Gedenk-Gottesdienst in Buchdorf!

Buchdorf : Pfarrkiche St. Ulrich |

Die überaus liebgewordene, bis vor 3 Jahren gepflegte Tradition der Krebs-Selbst-Hilfe-Gruppe Buchdorf: eine Busfahrt nach Eichstätt zum Grab der Heiligen im Kloster St. Walburg zu unternehmen fand dieses Jahr einen

gänzlich anderen Verlauf.

Den Gedenktag dieser Patronin der Kranken, gerade in der hiesigen Gegend als Schutzhelferin besonders verehrt, nicht zu vergessen, bekam am 25. Februar, also am Tag 1 nach Ende der Nachkriegszeit, eine beklemmende Bedeutung.

Ortspfarrer Wieslaw Bujak feierte um 10:30 mit Konzelebrant Pfarrer Georg Guggemos in der Pfarrkirche St. Ulrich, Buchdorf, die Hl. Eucharistie für alle Sorgen und Anliegen der Krebs-Selbst-Hilfe-Gruppe Buchdorf und ihres Umfeldes, wie eben auch gegen die Schrecken des Kriegsgeschehens in der Ukraine.In großer Anzahl hatten sich Gläubige eingefunden in ihren Sorgen um die ganz persönlichen Nöte, wie den Weltfrieden.Geiger Gerhard Martín und Erna Dirschinger mit Gesang, an Orgel und Gitarre schufen denRahmen der musikalischen Begleitung, wobei die Pilger über ausgelegte Liedzetteln in Laudato si, das Walburga-Gebet und den Irischen Segenswunsch einstimmen konnten, wie als Instrumentalstücke von Händel das Largo und der Reigen seliger Geister erklangen.Die Fürbitten waren auf Kraft und Zuversicht in Krankheit und ausweglosen Situationen, sowie den aktuell so bedrohten Frieden ausgerichtet.Organisatorin Erna Dirschinger dankte am Ende der bewegenden Messfeier den beiden Priestern und Violonisten, entließ die Besucher mit dem Hoffnungslied: mögen Engel Euch begleiten zum gemeinsamen Mittagessen und geselligen Austausch im Gasthaus Eisenwinter, damit Leib und Seele zu ihren Rechten kommen und allem Unbill trotzen konnten!