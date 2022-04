Wahl in Frankreich - Gute oder eher bedrückende Entwicklung?

Aber dennoch, über 40% für Le Pen in Frankreichso scheint sich ein großer Anteil der Gesellschaft in Frankreich abgehängt zu fühlen. Insbesondere scheint es eine erhebliche Spaltung zwischen Starken und Schwachen in der Gesellschaft zu geben. Die Menschen in Frankreich sehen anscheinend keine andere Möglichkeit mehr, als Populisten über 40% der Stimmen zu geben.Eine soziale Spaltung der Gesellschaft wird dadurch bestätigt, dass auch linke Populisten extrem zulegten.Diese Entwicklung findet unser FREIE WÄHLER Kreisvorstand Bochum-Herne zutiefst bedrückend für ein demokratisches Europa.Wir FREIE WÄHLER sind weder links noch rechts.Wir möchten eine Gesellschaft der Mitte, wo die Starken für die Schwachen einstehen und soziale Sicherheit wie Wohlstand für alle gleichermaßen vorliegt.