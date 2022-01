Große Unzufriedenheit der Menschen über Politik in wohl allen Bereichen!

Große Unzufriedenheit der Menschen über Politik in wohl dort nahezu allen Bereichen?



Mich verwundert immer mehr die Unzufriedenheit die aber nur im Umfeld geäußert wird.

Natürlich ist der deutsche Michel wie schon Lenin wusste kein Typ der zur Revolution taugt!



Wenn er auf dem Weg zur Revolution ein Schild sieht:

"Betreten des Rasens verboten" so geht er wohl brav einen Umweg?



Aber Stammtisch-Parolen und Schmollen in der Familie bringen die Menschen nicht weiter!



Ja es fehlt Ihnen ein Ventil um Dampf abzulassen und es "denen da Oben mal zu zeigen"!



Aber warum nicht mal mit ein paar Freunden und Gleichgesinnten zu "öffentlichen Demonstrationen" aufrufen in den "spzialen und asolzialen" Medien?



Oder "fußkranke Indianer" könnten auch zu einer Stand-Kundgebung aufrufen!



Da darf wie ich bei Sarah Wagenknecht in Hattingen im letzten Wahlkampf sogar vor dem Rednerpult auf dem Platz zu meiner Überraschung entdeckte eine Stuhlreihe stehen!



Also keine großen Hindernisse für Jedermann!



Beim Aufruf vielleicht sogar darauf hinweisen und bei der Anmeldung bei der Polizeibehörde klären ob mitgebrachte Klappstühle erlaubt sind!

Wäre ich zwanzig Jahre Jünger würde ich wohl auch rufen:



Auf nach Berlin und Düsseldorf oder in Eure Landeshauptstadt! Protestiert vor Ort der Herrschenden und Beherrschenden!



Mit Parolen höflich aber bestimmt und gewaltfrei!



Seit nett zu der Polizei, die machen nur ihren Job und schützen auch Euch!



Demonstrationen vielleicht auch vor den Häusern der Verantwortlichen?



War wohl früher auch sehr effektiv?



Und erspart vielleicht die Anreise zu den Regierungssitzen wenn ein "Entscheider" in Eurer Nähe ist!

Aber immer brav vorher anmelden sonst eventuell sogar im Knast endend? Denn angebliche Spontan-Demos und Spaziergänge können den als Planern, Aufrufern als "Verantwortliche ehrenhalber" böse auf den Kopf fallen.



Da wird Mann/Frau wohl schnell zu einem kriminellen Rädelsführer?



Das Versammlungsgesetz/Versammlungsrecht eines Bundeslandes ist wohl auf den Internetseiten der Landesregierungen und Polizeipräsidien?



Ordner sind bei Versammlungen/Demos in NRW nicht unbedingt vorgeschrieben.



Empfehlen würde ich aber seriöse Menschen ,die als solche bekannt sind und selbst keine Raudies sind doch zu solchen zu Ernennen.



Kennzeichnen mit Weste oder Armbinde "Ordner".



Order auf jeden 25. oder 50. Teilnehmer empfehlenswert.



Leute die eigene Leute und Gegner in Streitfällen vor Ort besänftigen bei Streitigkeiten.



Denn Verantwortlich ist für Vieles der Anmelder als sogenannter Versammlungsleiter.



Anmeldung 48 Stunden vorher bei der zuständigen Polizeidienststelle z.B. in NRW. -- Beratung dazu jederzeit während der Bürozeiten über die Telefonvermittlung der Präsidien mit der Abteilung Versammlungen verbinden lassen.

Dort ist "Mann" z.B. in Bochum sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit und beratend.



Denn die Polizei möchte wohl auch problemlose Veranstaltungen unter freiem Himmel Und da hilft Vorab-Aufklärung der Bürger.



Anmeldung ja, Verbot wohl nur bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit?



Da bleibt dann ja noch die Verwaltungsklage. Aber da fragt Juristen Eures Vertrauens. Aber bei der Verbotsverfügung wäre wohl auch eine Rechtsmittel-Belehrung?



Also liebe Leser!



Zeigt vielleicht auch mal der Öffentlichkeit das ihr keine "satten Spießer ohne Ideale seid !



Das schafft Selbstvertrauen und lässt Dampf ab und befreit Eure Psyche!



Glück Auf

Volker Dau



P.S.: Dies ist kein Aufruf oder Rechtsbelehrung sondern soll nur eine ideelle Anregung sein!

Auch "Du" kannst organisieren oder etwa nicht?



Und wenn nicht begleitet andere seriöse Veranstalter!



Über Eure Berichte und sachliche Kommentare würde ich mich freuen!

