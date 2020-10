Laubbläsers Schuld

Auf geht’s jetzt weard Laub geblosaDr Oine blost zom Nochbr nummMit seim LaubgebläsedrummDo drauf vom Nochbr hearsch an SchroiPaß af mei Freind i hilf dr gleiEr nemmt do drauf sei BlosmaschieOnd blost dees Laub zom Nochbr hieDoch der stellt ei an heara DruckOnd blost dees Ganze wiedr zruckA´ weitra Nochbr stellt se eiZu deara LaubgebläsereiEm Trio blosans jetzt wia wildWorauf mir jetzt dr Graga schwilltI mach mi do drauf auf dea WeagOnd hol mr jetzt mei KettaseagSchmeiß se ah ond dreh recht aufWas Andre moinan scheiß doch draufMei Zwoitakter der macht an KrachDo drauf weard jetzt mei Nochbr wachOnd weil den Krach er net vrstohtEr jetzt en sein Schupfa gohtAuf oimol kommt ein Lärm ons näherDr Nochbr kommt mem AufsitzmäherGanz ohne Auspuff wia ma heartDer nächschte Nochbr sich beschwertEr tobt isch rasend voller WuatSo viel Lärm duat eahm net guatEr isch narrisch stinkad sauerSeither baut er a LärmschutzmauerSchuld an allem isch dees LaubAn Haufa Dreck ond recht viel Staub.Schuldig an den AuspuffgasenIsch jener wo hat Laub geblasen© Dieter Elmer 10 /2020