Was in Großaitingen begann,nahm bis nach Wehringen den Gang.Schnell die Rasse sich vermehrtewelche man darauf begehrte.Gelb und quietschend in den BächenSie sofort ins Auge stechen.Ganz glatt und ohne jede Feder,und das Fleisch so zäh wie Leder.Vom Verzehr ist abzuraten,mit dieser Ente geht man Baden.Tausend schwimmen schon vergnügt,was am Artenschutz wohl liegt.©Dieter Elmer