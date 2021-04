Gefreiter Alfred Barisch

und meine die Frage nach dem Verbleib des Bruders, nam dieser zum Anlass, über seine weitreichenden Beziehungen den Todesort Bolchow-Olast bei Orel und den Soldatenfriedhof in Besedino ausfindig zu machen, in dem die Identität meines Bruders in einem Gedenkstein eingemeißelt ist. Diese Gedenksteine mit den Namen der gefallenen Soldaten wurden denen gewidmet deren Gebeine nicht mehr in den Friedhof Besedino überführt werden können.Ein Mitglied unserer Familie,, nahm einen Besuch in Petersburg zum Anlass einen 1200 Km Flug nach Besedino zu wagen, um den Gedenkstein meines Bruders zu suchen. Nach langem suchen in dem riesigen Friedhof fand er in endlich. Er stellte vor dem Gedenkstein eine Kerze und ein Foto mit einer Widmung von uns noch lebenden Brüdern auf und schuf so eine irdische Verbindung zu unserem gefallenen Bruder.LieberundEuch sei dafür gedankt!