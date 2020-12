An guda Rutsch ens nuie Johr

Fiar´s neie Johr do wünsch i eich,em Herzle allwei Frieda.Viel Sanftmuat macht dia Seala reich,allzeit sei´s eich beschieda.Em neia Johr soll´s eich gelinga,worauf ma lang scho wartet.Gar recht viel Fraid des soll´s eich bringa,ond das ma recht guat startet.A Gsondheit fiar a ganzes Johr,koi Krankheit koine Sorga.No stoht a guate Zeit bevor,ond Fraid an jedam Morga.Bleibt´s allawei so wia ihr seit´s,genießt des bissle Leaba.Aus eiram Lacha macht´s koin Geiz,des miaßt´r weitr geaba.Gibt´s all dean Froahmuat immr weitr,damit a jedr lacht.Durch´s Lacha weard dr Hemml heitr,au wenn´s mol furchtbar kracht.© Dieter Elmer