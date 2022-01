Drehleier " Da hab ich mir was angetan"

Mein erster Kurstag in der Nähe meines Heimatortes, war niederschmetternd. Meine Lehrerin hatte kein Hygiene - Konzept, was mich anfangs nicht sonderlich störte. Als Sie jedoch dann anfing an dem Instrument zu nörgeln und mir unterschwellig zu verstehen gab, dass alles was mir der Instrumentenbauer nahelegte, ein Schmarren ist, wurde ich schon stutzig. Da ich vorher zum ersten Unterricht anrief, wurde mir auch nicht mitgeteilt was ich mitzubringen habe, aber man nörgelte, dass ich keinen Haltegurt dabei hatte, dass das Kolofonium zu dickflüssig sei, dass ich keine Noten lesen kann, dass die Watte die ich dabei hatte um über die Saiten zu wickeln die falsche war usw. usw... drauf hin umwickelte sie die Saiten mit ihrer Watte, aber auf die Frage woher Sie die hat, erfolgte keine Antwort (wahrscheinlich ihr großes Geheimnis). "Genau diese Hilfestellung habe ich von einer Musiklehrerin erwartet." Die Krönung kam dann zum Schluss, als ich fragte wie die Bezahlung der Unterrichtsstunde erfolgt, wurde die Barzahlung verlangt, worauf ich bezahlte. Was mir im Nachhinein einfiel war, dass ich keine Quittung von der Dame erhielt.Das ist unser Kundenfreundlichkeit, welche man Tag für Tag in unserem Land erleben kann, ebenso wie die Serviceleistungen so mancher Firma.Nun bin ich auf der Suche, nach jemandem der mir hier im schwäbisch- bayrischen Raum das Drehleierspiel beibringt. Vielleicht kann mir da ja jemand aus unserer Region helfen.Danke fürs Lesen, bei Euch, ich musste mir über diese Begebenheit endlich Luft verschaffen und meine Frust irgendwo auskotzen.