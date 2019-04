In 2020 feiern wir 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung - Mauerfall - Friedliche Revolution

Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, daß es selten eine derart „friedliche Revolution“ in der Geschichte gegeben hat.Ausführliches zur deutschen Wiedervereinigung bei WikipediaEs handelt sich in dem Videofilm um einen verfilmten Bilderzyklus des Themas „Deutsche Trennung und Einheit“, der zu einer Zeit entstanden ist (1976-1989), als in der „alten Bundesrepublik“ keiner mehr so recht an die deutsche Wiedervereinigung glauben wollte. Es gab keinen Künstler, der sich dieses Themas annahm. Das Thema war unmodern und unbequem, wie auch heute.Im Frühjahr 1990 wurden jedoch die Bilder im Zuge der sich anbahnenden deutschen Wiedervereinigung im Münchner Bruckmann-Verlag ausgestellt.„Nicht im Entferntesten habe ich damit gerechnet, dass meine Bilder noch zu meinen Lebzeiten aktuell werden. Vor allem politisch aktuell. Außerdem kenne ich keinen deutschen Maler, der diesem Thema konsequent nachgegangen ist. Oft bin ich deshalb belächelt worden……“ (Angerer der Ältere zur Intention seines Films 1990)Angerer der Ältere schuf in den Jahren danach weitere Gemälde zum deutschen Thema. Zum 80. Geburtstag von Angerer der Ältere schrieb Jonathan Meynrath : „ Einsam auf Athos „.