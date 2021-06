Angerer der Ältere im MUT CAFÉ bei rheinmaintv

In der Sendung für Wirtschaft im rheinmaintv gibt es das Mut-Café. In diesem Talk lädt Nelly Kostadinova Gäste ein, die sie insbesondere durch deren mutige Lebensgeschichte ihren Zusehern vorstellen möchte. Möglicherweise war es der eigene Lebensweg von Nelly Kostadinova, der sie auf die Idee brachte , mit dieser Sendung anderen Mut zu machen. Zu diesem mutigen Lebensweg wurde sie selbst einmal interviewt. Zu sehen bei rheinmaintv.Im Mut-Café werden Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Berufen eingeladen. Ihr Gast am 1. Juni 2021 um 21 Uhr ist der Künstler Angerer der Ältere.Während des Gesprächs werden ausgesuchte Werke der Künstlers gezeigt.Ein Beitragsbild zeigt den Künstler Angerer der Ältere und Nelly Kostadinova während der Fernsehaufzeichnung.(Fo.RheinMainTV)Moderiert wird die Sendung am 1.6.2021 von Philipp Bächstädt