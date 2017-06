Kurs für Barkeeper

Biberbach : Jugendzentrum |

Kommunale Jugendarbeit veranstaltet Workshop

Im Jugendtreff ausgelassen feiern – das geht auch ohne Alkohol. Um das alkoholfreie Getränkeangebot dort vielfältiger und attraktiver zu gestalten, bietet die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Augsburg einen Barkeeper Workshop an. Unter Anleitung eines professionellen Barkeepers der Barschule München werden den Jugendlichen Grundkenntnisse wie verschiedene Mixtechniken, die Zubereitung alkoholfreier Cocktails oder Grundwürfe mit Flasche und Shaker vermittelt.Der Kurs findet amUhr im Juze Biberbach, Raiffeisenstraße 7, 86485 Biberbach statt. Angesprochen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich ehrenamtlich in gemeindlichen Jugendtreffs engagieren. Für den Kurs fallen Kosten in Höhe von 25 Euro pro Teilnehmer an. Der Anmeldeschluss ist amAnmeldung und weitere Informationen:Martina Egger, Telefon: 0821/3102-2669, E-Mail: Martina.Egger@lra-a.bayern.de