5 Fakten über Linkshänder

Die Linkshänder sind eine Minderheit. Allein in Deutschland sind es schätzungsweise maximal 15%. Es gibt laut einer Studie mehr Männer als Frauen, die Linkshänder sind.Bei Tieren gibt es diesen Unterschied ebenfalls und auch hier sind die "Linkshänder" in der Minderheit. Beispielsweise bei Schnecken. Die Mehrheit der Schnecken hat ein rechtshändiges Gehäuse. Auf 10.000 - 1.000.000 Schnecken mit rechtsseitigem Gehäuse kommt nur eine Schnecke mit linksseitigem Gehäuse.Es gab seit 1974 nur 5 US-Präsidenten, die Linkshänder waren. Gerald Ford, Ronald Reagen, George Bush senior, Bill Clinton und Barack Obama.Brieftaschen haben das Wechselgeld auf der rechten Seite, wenn sie geöffnet sind. So können Sie sie mit der linken Hand halten und mit der rechten Hand können wertvolle 50 Cent Münzen entnommen werden.Was in unserem linken Blickfeld liegt, dem schenken wir mehr Aufmerksamkeit.