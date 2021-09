9/11 - 20 Jahre ist das schon her

Nach den Terroranschläge am 11. September 2001 stürzten die Zwillingstürme sowie das WTC 7 in New York City vollständig ein. Dabei starben 2753 Menschen. Das als Hotel dienende 72 Meter hohe WTC 3 wurde von herabstürzenden Trümmern der kollabierenden Zwillingstürme vollständig zerstört. Wir waren ein Jahr später zu einem Kurzurlaub in New York, und es war natürlich ein Muss, sich diesen Ort anzusehen. Es herrschte damals eine unwirkliche und immer noch bedrückende Atmosphäre.Die Fotos wurden mit einer konventionellen Kamera gemacht; ich habe sie später eingescannt.