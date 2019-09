Weihnachtsmärkte Berlin: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Auch der Stadtstaat Berlin hat 2019 wieder viele tolle Adventsmärkte , die man dazu nutzen kann, um Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde zu finden, eine der vielen Köstlichkeiten zu probieren, oder einfach nur gemütlich über die verschiedenen Weihnachtsmärkte zu schlendern. Am Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz kann man z.B. die größte Erzgebirgspyramide Europas bewundern und auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus steht ein 50m Panorama-Riesenrad, in welchem man bis zum Brandenburger Tor, zum Potsdamer Platz und zum Funkturm sehen kann. Die wichtigsten Informationen für einen Besuch dieser Märkte sind hier kurz zusammengefasst.Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt: 25.11. - 31.12.2019GendarmenmarktHüttenzauber am Bahnhof Friedrichstraße: 27.11. - 29.12.2019(geschlossen: 24.12.2019)Dorothea-Schlegel-PlatzWeihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz: 25.11. - 26.12.2019Alexanderplatz 3Weihnachtsmarkt Berliner Weihnachtszeit: 25.11.2019 - 06.01.2020am Roten RathausWeihnachtsmarkt Winterwelt: 01.11.2019 - 05.01.2020(geschlossen: 17.11.2019, 24.11.2019)Alte Potsdamer Straße 1Umwelt- und Weihnachtsmarkt: an allen vier AdventswochenendenSophienstraßeWeihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg: 25.11. - 26.12.2019(geschlossen: 24.12.2019)Spandauer Damm 10Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche: 25.11.2019 - 05.01.2019Breitscheidplatz 1Charlottenburger Weihnachtsmeile: 25.11. - 28.12.2019(geschlossen: 25.12. - 26.12.2019)Wilmersdorfer StraßeNikolausmarkt im Rathaus: Datum noch unbekanntOtto-Suhr-Allee 100