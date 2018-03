Anzeige

Stellungsnahme zum Interview Mieterbund Hannover

Stellungsnahme zum Interview von Herrn Fries Mieterbund Hannover:

Sehr geehrter Herr Fries,

Sie hatten in der Ausgabe HAZ Nr. 67 vom 20.03.2018 ein Interview gegeben. In dem Sie die

Mieter schützen wollen, ist ja auch gemäß Ihrer Position legitim, damit die Mieter an den

Straßenausbauzbeiträgen nicht beteiligt werden. Dies halten Sie nach Ihrem Interview für

soizial gerecht und sozial ausgewogen. Da muss ich Ihnen leider wiedersprechen. Wir haben

im Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. (Siedlergemeinschaften) viele Witwen als

Mitglieder, die in ihrem Einfamilienhaus noch wohnen. Diese Frauen bekommen etrwa um

die 900 € Rente. Sie glauben also das diese Frauen ihr Haus unterhalten können, was sie

müssen. Das Haus muss gemäß Grundegesetz verkehrssicher erhalten werden. Das sie

dann auch noch 30 - 50.000 € für die Straßensanierung bezahlen können. Die Frauen

bekommen auch bei den Sparkassen keine Kredite mehr, das scheinen sie ja als Mieter-

bund nicht zu wissen. Wenn diese Frauen zum Sozialamt gehen würden, könnten sie

Wohngeld beantragen und würden sie auch bekommen. Sie tun es aber nicht, weil sie zu

stolz sind. Diese Frauen müssten dann bei Anfall der Straßenausbaubeiträgen ihre Häuser

verkaufen. Diese Einfamilienhäuser sind einmal gebaut worden für die Alterssicherung. Sie

halten dies natürlich für sozial gerecht. Ich habe mein Haus vor 10 Jahren übernommen

und etwa 180.000 € hineingesteckt. Sie glauben die Mieteinnahmen hätten dies in 10 Jahren

gedeckt und ich könnte hiervon noch Rückstellungen bilden. Ich bezweifele, dass Sie nach

Ihren Angaben beurterilen können, was ein ordentlicher Vermieter tun muss.

Ihre Heranziehung bzw. Vergleich, dass die Hausbesitzer die Straße schon einmal bezahlt

und für die Instandhaltung aufkommen müssen und für die Instandhaltung der Häuser ja

auch aufkommen müssen, sind zwei verschiedene paar Schuhe, das sollten Sie eigentlich

wissen. Die Erschließungskosten beim Bauen sind gemäß Baugesetz zu entrichten, also

irrelevant und haben mit späteren Sanierungen nichts zu tun.

Ihr Argument "Eigentum verpflichtet" ist sehr abgedroschen. Es steht im Grundgesetz,

die Eigentümer müssen ihre Häuser verkehrssicher erhalten und es steht nichts von

Straßen darin. Jetzt klären wir wirklich die Eigentumnsverhältnisse. Wem gehören die

Strassen ? Eigentümer der Strrassen ist immer die Kommune, das sollten Sie eigentlich

wissen.

Kommen wir zur Nutzung der Straßen. Wenn Sie Mieter sind benutzen Sie die Straßen

ja nicht, die Nutzen nach Ihrer Auslegung ja nur die Vermieter bzw. Hausbesitzer. Im

Verkehrsgesetz stehtr: Die Straßen sind von allen zu benutzen, dann heißt das Analog

auch die Mieter haben ihren Anteil zu leisten.

Wenn Ihnen jetzt noch einfallen sollte, die Vermieter hätten einen wirtschaftlichen Vor-

teil, dann bitte ich Sie mir diesen zu erklären. Denn es gibt keinen.

Was Sie wahrscheinlich auch nicht wissen, die Grundsteuer wird nicht nur für die

Straßen ausgegeben. Nun behaupte ich meinerseits nur die Vermieter bzw. Hausbesitzer

bezahlen die Schulen, Kindergärten, Tagestätten und alle sozialen Einrichtungen der

Kommunen, nur die Mieter nicht, aber nutzen sie.

Wenn Sie noch einmal in die Verlegenheit kommen sollten Interviews zu geben, dann

möchte ich Sie bitten sich vorher ordentlich zu informieren. Ihr Interview hilft hier keinem.

Ich biete Ihnen an Fragen oder Gespräch, indem solche Argumente sachlich bespro-

