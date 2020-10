Wandertour zur Bantorfer Höhe

Rad-Wandergruppe vom Kneipp-Verein Barsinghausen startet mit der Wandersaison

Der Kneipp-Verein Barsinghausen hat in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Barsinghausen in letzter Zeit vier Wandertouren ausgearbeitet und diese wurden im Burgbergblick jeweils auf einer Doppelseite vorgestellt. Unsere Wanderung entspricht der Tour 2, veröffentlicht im Burgbergblick am 19. September 2020.Start und Ziel ist der ASB-Bahnhof Barsinghausen.Bei leichtem Nieselregen gehen wir die Bahnhofstraße hoch, Richtung Deister. An der Marktstraße biegen wir rechts ab und durchqueren die Fußgängerzone komplett. An deren Ende links halten, über die Rehrbrink-, Berg-, Bullerbachstraße zum Nachtflügelweg. Hier erreichen wir den Deisterrand, nach wenigen Metern rechts steil bergan; diesen Waldweg geradeaus folgen bis zum Naturfreundehaus. Für Wanderer die eine kürzere Strecke von ca. 8 km laufen wollen, kann der Start- und Zielpunkt auch hierher verlegt werden.Nach ca. 200 mtr. passieren wir einen Teil des Waldlehrpfades rechter Hand. Als Tipp: ein Besuch ist lohnenswert, besonders Kindern kann hier die heimische Flora und Fauna näher gebracht werden. Wir biegen hier links ab auf dem Dreilausbrinkweg am Waldesrand Richtung Nordwesten; nach ca. 300 mtr. wieder links halten – es geht jetzt tiefer in den Deister. Am Ende des Weges rechts in den Fabelweg, Schokoladenweg, dann rechts den Heisterburgweg folgen.Diesen gehen wir praktisch geradeaus bis zum „Fenster zum Urwald“ – hier rechts halten und weiter bis zur Bantorfer Höhe. Dieser Wendepunkt ist nach insgesamt 7 km Wanderung erreicht.Hier ist Gelegenheit zu einer kleinen Rast. Wir treten hier in Coronazeiten ein, mit allen derzeit gültigen Verhaltensregeln. Danach geht es weiter dem Bantorfer Weg 700 mtr. folgend, dann verlassen wir diesen halblinks. Geradeaus, der Waldrand ist auf der linken Seite zu erahnen, bis zum Punkt Walhalla. Dieser Ort ist so nach einem alten Ausflugslokal benannt – jetzt geschlossen.Ab hier folgen wir den rechten der beiden möglichen Wege und wandern am Waldesrand auf dem Dreilausbrinkweg oberhalb von der Siedlung Höhenluft wieder Richtung Naturfreundehaus. Hier schließt sich unser Kreis. Wir wählen als Alternative von hier den Rückweg über die Kaltenbornstraße durch die Stadt bis zum Bahnhof.Diese Tour ist eine mittelschwere Wanderung mit ca. 12,5 km und jeweils 270 mtr. Auf- und Abstieg. Gute Grundkondition erforderlich. Leicht begehbare Wege.Text und Fotos: D. Ludewig